“Ahora tomamos conocimiento que hubo un andamiaje legislativo para favorecerla (a Keiko Fujimori), es decir adecuar la legislación del Congreso, que finalmente estaba bajo su dirección como parte del liderazgo que tenía de esta organización para dar la normatividad que pudiera favorecerla”, sostuvo Pérez. | Fuente: Andina

Hoy por la tarde, el Poder Judicial suspendió la audiencia en la que se evaluaría el pedido del fiscal del equipo especial para el caso Lava Jato, José Domingo Pérez, para incluir a Fuerza Popular en la investigación que enfrenta su actual lideresa Keiko Fujimori por presuntos aportes ilícitos a su campaña por parte de Odebrecht.

Hasta el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente llegó la candidata al Congreso Martha Chávez como reemplazo del abogado penalista de Fuerza Popular, Juan Carlos Alarcón Caycho, quien no pudo estar presente por un problema de salud. Así, la audiencia se reprogramó para el siguiente martes 19 de noviembre, a las 11:30 a.m.

En declaraciones a RPP Noticias, la excongresista aseguró que José Domingo Pérez quiso “sorprenderlos” durante la audiencia de hoy, pues llegó al Poder Judicial con 192 folios además de una serie de pruebas nuevas.

“Este es el modo de trabajar de las personas que más parece que acosan; en lugar de permitir que se esclarezca la verdad e investigar con buena fe. Es muy lamentable esto. Felizmente el juez no se ha dejado sorprender y vamos a tener el tiempo necesario para estudiar las pruebas que el señor ha traído el día de hoy para preparar nuestra contradefensa”, apuntó y agregó que el fiscal “habla más de lo que trabaja”.

Asimismo, Chávez aseguró negó que Fuerza Popular sea una organización criminal e indicó que se pretende que el partido naranja no participe en las próximas elecciones. “Es innegable que él pretende dilatar las cosas, confundir. Además es bien extraño esto porque justamente el pedido de actualización de incorporación de Fuerza Popular como organización criminal la hace el 2 de agosto, cuatro días después que su patrocinador, el señor Vizcarra pide el adelanto de elecciones. O sea, quieren probablemente elecciones sin la participación de Fuerza Popular”, refirió.

Finalmente, Chávez aseguró que el próximo 19 de noviembre su partido demostrará que Pérez está siendo manipulado políticamente. “Voy a ser parte de este proceso extraño y excepcional, pero parece que hasta así no quieren que Fuerza Popular corra. Estoy hoy sucede con Fuerza Popular, pero mañana va a suceder con cualquier otro partido que no esté con el gobierno. (…) Él habla porque tiene boca y malas intenciones. La vez pasada ellos pidieron la postergación. Ojalá que mañana no me quieran procesar por obstrucción a la justicia”, puntualizó.