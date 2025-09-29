Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

José Domingo Pérez pedirá que Rafael López Aliaga declare como testigo en el juicio de Susana Villarán | Fuente: RPP

El fiscal José Domingo Pérez, miembro del Equipo Especial Lava Jato, anunció este lunes en el programa Prueba de Fuego de RPP que la Fiscalía solicitará al Poder Judicial que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, declare en calidad de testigo en el juicio oral que se sigue contra la exalcaldesa Susana Villarán.

Pérez indicó que la petición se formalizará bajo la figura de "prueba nueva" y explicó que este requerimiento surge a raíz de una reciente presentación de López Aliaga ante la fiscalía, relacionada con las concesiones de peajes vinculadas al caso.

José Domingo Pérez, quien ha ratificado el pedido de 29 años de prisión para Villarán por delitos como asociación ilícita, colusión y lavado de activos, señaló que en el escrito presentado este lunes por el alcalde de Lima se pide a la Fiscalía "adoptar ciertas medidas en relación (a) los peajes que corresponden a la concesión de Rutas de Lima".

"A partir de lo que está presentando el señor alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima (es) que tiene que ser escuchado por los jueces que están juzgando el caso de la señora Susana Villarán", dijo.

El argumento principal es que si la Municipalidad de Lima "indica que el daño está presente en relación a esta concesión, sería pertinente que también los jueces escuchen al alcalde", enfatizó.

De acuerdo a Pérez, la información que López Aliaga pueda aportar al caso es considerada "útil" y "pertinente" por la fiscalía.

El fiscal dijo esperar que la solicitud formal para la actuación del alcalde en calidad de prueba nueva se realice en aproximadamente dos semanas, cuando el juicio ingrese a la fase de ofrecimiento probatorio, tras escuchar los alegatos de los acusados.

Juicio contra Villarán

El juicio oral contra Susana Villarán se inició el último martes, como parte del caso en el que se le imputa la recepción de presuntos aportes ilegales de más de 10 millones de dólares de las empresas brasileras Odebrecht y OAS para financiar tanto su campaña por el 'No' a su revocatoria en el 2013 como para su campaña de reelección en el sillón municipal en el 2014.

Junto a la exburgomaestre capitalina también son sometidos a juicio otras 20 personas naturales y nueve personas jurídicas y en dónde además existen 16 empresas que se encuentra comprendidas como tercero civilmente responsables en este proceso penal.

Villarán, quien enfrenta un pedido de 29 años de cárcel, negó los cargos en el segundo día de audiencia. Tras la exposición de los alegatos fiscales, la exalcaldesa aseguró que su defensa desbaratará "uno por uno los cargos" en su contra.