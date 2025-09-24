José Domingo Pérez ratifica en juicio oral pedido de 29 años de prisión contra Susana Villarán

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En el segundo día de juicio oral contra la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, el fiscal José Domingo Pérez ratificó ante el Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional el pedido de 29 años de cárcel, además de 426 días multa e inhabilitación por siete años.

Durante sus alegatos de apertura, Domingo Pérez presentó 12 hechos relacionados con las empresas Odebrecht, OAS y Graña y Montero, respecto de la adjudicación de las obras Rutas de Lima, Línea Amarilla y Vía Expresa Sur, respectivamente.

En lo referente a la concertación que se habría producido entre la empresa Odebrecht y Villarán, el fiscal mencionó la exalcaldesa pactó la entrega de los peajes de la capital cuando estos ya se encontraban en funcionamiento

"Susana Villarán pacta con Odebrecht y le otorga los peajes de la ciudad de Lima a la empresa Odebrecht. La Municipalidad de Lima, que recaudaba los peajes a través de su empresa municipal Emape, a partir de este concierto ilícito se los entrega a la empresa Odebrecht. Y en buena cuenta será esta empresa la que se encargará de recaudar los peajes de los ciudadanos de la ciudad de Lima que circulen por las vías de la Panamericana Norte y Sur, vías que cuando se da este pacto estaban construidas y en operación", dijo el representante del Ministerio Público.

Odebrecht pagó 3 millones de dólares por los peajes de Lima, según Domingo Pérez

Más adelante, el fiscal indicó que la constructora brasileña realizó un pago de tres millones de dólares para que la exalcaldesa de otorgue los peajes de Lima, de los cuales dos millones serían para el publicista brasileño Valdemir Garreta.

"La contraprestación es que Odebrecht dio un pago ilícito de 3 millones de dólares. Y a cambio Susana Villarán y otros les darían los peajes de la ciudad de Lima. Dos millones para Valdemir Garreta y un millón para la organización, en la que participó José Miguel Castro Gutiérrez", aseveró.

En tanto, el procurador Carlos Fernández Muñoz continuará con la parte de las pretenciones en su alegato de apertura de manera presencial en la próxima sesión. Posteriormente, las defensas de los imputados tomarán la palabra.