Muerte del exgerente municipal José Miguel Castro fue por suicidio, según informe de la PNP

La muerte de José Miguel Castro, exgerente municipal durante la gestión de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, se trató de un suicidio. Ello, de acuerdo con un informe realizado por la Policía Nacional del Perú en el que descartó la participación de terceros.

El informe, al que tuvo acceso el portal Epicento, relata que el cuerpo de Castro Gutiérrez fue hallado el 29 de junio de 2025, aproximadamente a las 11:20 a. m., en el interior del baño de su vivienda, un departamento ubicado en el distrito limeño de Miraflores.

Además, menciona que la causa de la muerte responde a una "sección completa traumática de arterias carótidas internas, traumatismo cervical abierto por elemento con punto, filo y/u hoja".

En tanto, la necropsia psicológica retrospectiva arrojó que Castro atravesaba una crisis emocional por sus problemas judiciales, debido a que era procesado por el presunto delito de asociación ilícita en el caso donde se investigan los aportes de Odebrecht y OAS para la campaña contra la revocatoria de Villarán en 2013.

.Fuente: Epicentro

Análisis de los elementos

La inspección técnica policial reveló en el lugar donde se encontró el cuerpo había dos cuchillos manchados de sangre, uno de metal plateado y otro con mango negro. Además, se encontró que el cadáver presentaba cinco heridas cortantes en el lado lateral izquierdo del cuello y dos heridas cortantes en el lado derecho y anterior.

Asimismo, se precisa que "no se hallaron signos de lucha, ingreso forzado, lesiones de defensa, ni alteración del orden en el inmueble".

"La multiplicidad de cortes en región accesible del cuerpo y la presencia de heridas de tanteo no se corresponden con un accidente, sino con una acción intencional. Por tanto, la única hipótesis congruente con las evidencias es la de suicidio por arma blanca", concluye.