Un equipo de fiscales llegó esta mañana a la sede del Ministerio de Defensa para tomar la declaración al titular del sector, José Gavidia, en el marco de la investigación preliminar iniciada por la fiscal de la Nación por presunto delito de peculado de uso.

El Ministerio Público inició una investigación preliminar contra el ministro de defensa, José Luis Gavidia, por la presunta comisión del delito de peculado de uso. Esto debido a que llevó a sus tres hijas a Huánuco en aeronave del Estado cuando cumplía labor oficial para inaugurar el año escolar 2022, según la lista de pasajeros de vuelos oficiales en comisión de servicios de ministros de Estado a la que accedió el programa Punto Final.

El ministro de Defensa aceptó a dicho programa dominical haber viajado con sus hijas de 11, 15 y 31 años, porque la fecha coincidia con el régimen de visitas con el que comparte su tenencia. Sin embargo, rechazó dar una entrevista para responder más interrogantes al respecto.

"La Fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, ha dispuesto el inicio de investigación preliminar contra el ministro de defensa José Gavidia, por la presunta comisión del delito de Peculado de Uso", se lee en el mensaje del Ministerio Público en su cuenta oficial de Twitter.



José Luis Gavidia debió asistir a un evento por la inauguración del año escolar en la región, actividad que duró solo unas horas, pero se quedó durante tres días y dos noches.

A través de un comunicado, el Mindef respondió al informe e indicó que el pasado 13 de marzo el titular del sector se trasladó por vía aéra a la ciudad de Huánuco a fin de cumplir con una agenda de trabajo, que incluyó la inauguración del Año Escola 2022 de forma presencial.

"En dicha comisión, el ministro José Luis Gavidia estuvo acompañado por funcionarios del sector. Fueron incluidas en dicho vuelo sus hijas, debido a que para esa fecha él tenía que cumplir con su cuidado parental, de acuerdo a un régimen de visitas asumido. La inclusión de las hijas del ministro no generó gasto de ningún tipo para el Estado", señala el documento.

Equipo de fiscales acuden a la sede del Ministerio de Defensa para tomar la declaración al titular del sector en el marco de la investigación preliminar iniciada por la Fiscal de la Nación por presunto delito de peculado de uso. pic.twitter.com/TGnLoQzfrR — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) July 22, 2022

Ministro respondió por denuncia

Sobre este tema, el ministro de Defensa, José Luis Gavidia, ha señalado que está llano a cualquier investigación, luego de conocerse que se trasladó junto a sus hijas en un vuelo oficial a la ciudad de Huánuco.

Gavidia aseguró que no tiene ningún temor y rechazó que se haya tratado de un viaje de placer. Asimismo, ratificó que se trasladó en compañía de sus hijas debido a que tiene un régimen de visita.

"Me voy a poner a disposición total, no solamente yo, sino todo el sector (...) Yo estoy a disposición del señor presidente (Pedro Castillo). Yo considero que no he hecho nada malo, pero voy a aceptar cualquier resultado de investigaciones, sea falta, sea delito", señaló el titular de Defensa a Exitosa.

Cabe anotar que el día de ayer se iniciarion las diligencias en la sede del Ministerio de Defensa, sin embargo, José Gavidia no los atendió. Según dijo el ministro, se encontraba en Consejo, por lo que hoy los recibirá.



