Presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros | Fuente: RPP Noticias

El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros afirmó a través de RPP Noticias que no renunciará a su cargo tras asegurar que sus llamadas con César Hinostroza y Salvador Ricci no fueron de índole personal. “No teniendo nada que ocultar, no teniendo nada oscuro y por dignidad no voy a renunciar”, dijo.

Consultado sobre las 30 llamadas con Salvador Ricci, que según investigación de El Comercio se registraron entre septiembre y diciembre de 2016, Lecaros rechazó que hayan sido tantas. Sin embargo, reconoció que mantenía una continua comunicación con Ricci por ser su amigo.

“Salvador Ricci es mi amigo desde el año 2008 aproximadamente y no lo voy a negar. A mis amigos nos los niego. Hemos tenido varias llamadas con él para coordinar algunos eventos. Su hijo es dueño de la Chutana donde había carreras de autos de las que soy aficionado. Me llamaba para avisarme de estas carreras y otros asuntos particulares”, precisó. “Yo he accedido a mis llamadas con Ricci y de las 30 llamadas que se me imputan solo existen en realidad 14 que se vuelven 12, porque dos de ellas son de un segundo; es decir, son llamadas no contestadas”, agregó.

Sobre las llamadas con Salvador Ricci

Según el reporte al que accedió El Comercio, las llamadas coinciden con dos hechos importantes: la elección de la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones a la que postuló Jose Luis Lecaros (15 noviembre de 2016) y el fallo de la jueza Rita Gastañadui, que obligaba al Estado pagarle al empresario Salvador Ricci más de 14 millones de soles como indemnización por haber perdido las acciones del Hotel María Angola (9 de diciembre se emitió el fallo judicial).

Ante estos hechos, el presidente del Poder Judicial dijo que, pese a la amistad con Salvador Ricci, éste nunca le pidió un favor. “Me comentó que tenía procesos sin especificarme cuales, pero jamás me pidió ayuda y eso lo ha declarado el propio Ricci en la Fiscalía, que como me conocía nunca se atrevió a pedirme ayuda”, señaló.

De otro lado, José Luis Lecaros reconoció que el 12 de septiembre de 2016 se reunió con su amigo Salvador Ricci y César Hinostroza en el restaurante ‘Al Asador’, donde pretendía hablar con el exjuez supremo sobre su postulación al Jurado Nacional de Elecciones. “Teníamos que reunirnos los tres en teoría. Yo quería hablarle a Hinostroza de mi candidatura al Jurado Nacional de Elecciones. Quería presentarle mi propuesta y obviamente tratar de obtener su voto porque en la Corte Suprema cuando alguien postula a un cargo tiene que hablar uno por uno con los jueces supremos”, dijo.

“Como yo no tenía ninguna figuración con Hinostroza y más aun estaba distanciado, Ricci se ofreció a ser de intermediario y propiciar una cena para que podamos conversar. Yo llegué a la cena, pero Hinostroza estaba con seis invitados y no pude hablar con él al respecto. No llegue a pedírselo porque había seis extraños a los que no conocía”, agregó. Según manifestó el titular del Poder Judicial, al día siguiente trató de contactarse nuevamente con César Hinostroza; sin embargo, no le contestó. “Ya no insistí nunca más porque presumí que no me quería contestar”, señaló.

Sobre las llamadas con César Hinostroza

En una entrevista para RPP Noticias con fecha agosto de 2019, el presidente del Poder Judicial dijo que no tenía comunicaciones con César Hinostroza; sin embargo, en su registro de llamadas que ahora se conoce figuran comunicaciones con el exjuez supremo, acusado de liderar la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

“Lo negué porque no lo recordaba. Repito cualquier llamada con Hinostroza tiene que referirse a un asunto de tramite al Consejo Ejecutivo. Llamadas de índole personal no tenía por qué existir porque no tenía vínculo con él”, dijo. “Con César Hinostroza yo no tenía ninguna amistad, había cierta tirantez dentro del Corte Suprema. Por tanto, quedaban descartadas todas las llamadas de índole personal, índole mafioso, porque yo no tenía ninguna llegada con él en ese sentido”, agregó.

En otro momento de la entrevista, Lecaros explicó que de esas cuatro llamadas con Hinostroza pudo verificar dos del año 2017. “Tienen que referirse a asuntos de trabajo. Ellos eran miembros del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en esa época y todos los jueces llamaban e iban a hacer sus gestiones por vacaciones o por licencias”, aseguró. "Estoy convencido que las conversaciones son intrascendentes, nada que pueda relacionarse con esta mafia en el Callao", reiteró.

“No voy a renunciar”

Pese a los cuestionamientos, el presidente del Poder Judicial ha sido enfático al señalar que no dejará el cargo y exigirá a la Fiscalía una investigación para identificar a las personas que están filtrando el registro de sus llamadas telefónicas.

“Mi familia me ha pedido que renuncie. No teniendo nada que ocultar no teniendo nada oscuro y por dignidad no voy a renunciar. Es una cuestión de honor y dignidad”, manifestó. “Esta información la maneja la Policía y la Fiscalía de ahí viene la filtración y tiene que investigarse porque es un delito”, exigió.