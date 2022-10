José Luna Morales: Poder Judicial programó para el miércoles 2 de noviembre audiencia de apelación contra prisión preventiva

José Luna | Fuente: Andina

La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia admitió este viernes el recurso de la defensa de José Luna Morales y programó audiencia para el 2 de noviembre. Esto para evaluar la apelación del excongresista y revertir la prisión preventiva que tiene en su contra por 34 meses.

El pasado 10 de octubre fue el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional quien le dictó prisión preventiva por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y cohecho activo específico.

"Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional admitió recurso de la defensa de José Luna Morales, y programó audiencia para el 2 de noviembre, a las 12:30 horas, en la Sala 2 del edificio “Carlos Zavala Loayza”, se lee en un tuit de la institución.

La Fiscalía investiga a Luna Morales por presuntamente haber comprado los favores de Guido Águila, Iván Noguera y Julio Gutiérrez cuando ocupaban cargos como consejeros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Ello con la intención de nombrar a Adolfo Castillo como titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y lograr así la inscripción de Podemos Perú.

¿Quién lo reemplazará como regidor?

José Tello, especialista en derecho electoral, explicó a RPP Noticias que la orden judicial en contra del hijo de José Luna Gálvez, fundador del partido político, impedirá que asuma el cargo y originaría que Glenda Ramírez Gamarra, candidata que figura en el puesto ocho en la lista de aspirantes a regidores, asuma el puesto de manera provisional.

“El que estaba en la ubicación ocho tendría que asumir en este caso la ocupación y el espacio que deja el señor Luna Morales”, señaló.

José Luna: "Yo no me corro de la justicia"

José Luna Morales, excongresista de Podemos Perú, dio una entrevista exclusiva a RPP donde confirmaba que se entregaba a la justicia ni bien salió el fallo que dictaba prisión preventiva en su contra. La Policía lo detuvo en nuetras instalaciones.

“Creo que ya ha sido demostrado en siete fiscalías que Podemos Perú ha sido inscrito de manera correcta esta investigación no es nueva. No le tengo miedo a la justicia porque yo no he hecho nada irregular, voy a esperar que mis abogados apelen, voy a enfrentar la justicia como se debe. Quienes estamos en política debemos que tener claro que no podemos estar en política y no respetar las instituciones”, sostuvo.