El integrante del Equipo Especial del caso Lava Jato, José Domingo Pérez, se pronunció luego de que la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró fundada la recusación en contra del juez Richard Concepción Carhauncho, con lo que es apartado del caso Cocteles que afronta la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

"Se está confirmando que definitivamente el peligro de obstaculización, de intromisión e interferencia, subsiste", comentó.

El fiscal manifestó encontrarse sorprendido e indignado, porque "no se ha respetado el debido proceso al momento de evaluar este pedido contra el juez Concepción Carhuancho".

"Me encuentro preocupado, es una situación que había alertado, en el desarrollo de la audiencias contra Fujimori Higuchi, pues se habían encontrado documentos del investigado Vicente Silva Checa donde procuraban sacar del conocimiento de estos casos al juez Concepción Carhuancho y que, finalmente, al parecer, se habría logrado de esta manera", dijo en declaraciones a Canal N.

José Domingo Pérez indicó que la recusación presentada por la defensa de Jaime Yoshiyama tiene argumentos carentes e incluso no hay pruebas con que se exponga lo señalado.

"Se basan en aspectos que no han sido presentados por la defensa, ellos hacen referencia a una entrevista del juez a un medio de comunicación; sin embargo, no adjunta el impreso o la entrevista. Para fundar esta recusación indican que es un hecho de conocimiento público y pese a que la defensa no haya acompañado el extracto o el recorte de este medio ellos dan por hecho o cierto esta informacion", señaló.



Tilda de "ilegal" la decisión de la Segunda Sala

El fiscal del caso Lava Jato criticó que pese a la presentación de esta recusación, no dieron aviso al fiscal Rafael Vela para debatirlo. "Se espera que haya una decisión que pueda ser rectificada, más aún cuando había cuestionamientos respecto a un integrante de esta sala que es Jessica León Yarango, que había sido sindicada por su estrecha vinculación con César Hinostroza". Este exjuez, preso en España, es acusado de ser la cabecilla de la red criminal 'Los cuellos blancos del puerto'.



Tras calificar de "ilegal" la decisión de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, José Domingo Pérez manifestó que estarán "vigilantes de cuáles van a ser las decisiones de esta sala, porque de quedar firme esta decisión, el día de mañana ante un nuevo juez la defensa de Keiko Fujimori podría plantear la cesación de su prisión preventiva".

El integrante del Equipo Especial del caso Lava Jato consideró que esta situación debería ser vista por el Poder Judicial. "La sociedad ha cuestionado mucho lo que pasaba en el Ministerio Público, pero nos hemos olvidado del Poder Judicial, esto ha tenido que llamar nuevamente la atención ante la ciudadanía", agregó.