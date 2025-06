Abogado de Juan José Santiváñez asegura que el plazo que tenía la Fiscalía para investigar a su cliente ya venció

Carlos Caro, defensa legal del exministro, manifestó que su defendido no pondrá ninguna traba a los peritajes que el Ministerio Público pueda realizar a los audios del capitán Junior Izquierdo, pero cuestionó que se demoren tanto en hacerlo.

La investigación que lleva la Fiscalía contra el exministro del Interior, Juan José Santiváñez, por presunto abuso de autoridad ya cumplió el plazo establecido y no podrían hacer más diligencias al respecto. Así lo advirtió su abogado, Carlos Caro.

La defensa legal de Santiváñez manifestó que pese a esta situación, no tomarán ninguna acción ni impedirán el peritaje a la grabación que entregó el año pasado el capitán PNP Junior Izquierdo, cuando grabó una conversación que sostuvo con el extitular del Mininter en un chifa de San Borja.

"Absolutamente. No le pondremos (ninguna traba a los peritajes), pero hay que tener en cuenta una cosa importante: en este momento ya venció el plazo. Nosotros no hemos planteado que el caso se cierre y ya estamos en el décimo mes. En este tipo de procesos el plazo máximo de investigación es de ocho meses. Hoy en día la Fiscalía no podría hacer ninguna pericia porque no tiene plazo, ha ocupado la mayor parte del tiempo recopilando información y no han hecho el trabajo que tenían que hacer", manifestó en el programa 'Prueba de Fuego' de RPP.

Caro indicó que en este caso hay como supuestas pruebas dos audios: la grabación de Izquierdo cuando almorzó con su cliente y unos mensajes de voz enviados por WhatsApp. Sin embargo, dijo que le llamó la atención que el propio capitán Izquierdo puso trabas desde el inicio para el peritaje de los audios.

"Él le pone un candado porque le dice (a los fiscales) lo entrego siempre y cuando el juez convalide el secreto de las comunicaciones ¿por qué hizo eso? yo no tengo la menor idea", expresó el abogado.

La defensa legal del exministro reiteró que su defendido siempre se ha allanado a las investigaciones desde el inicio.

Por otro lado, Carlos Caro señaló que Santiváñez ya no es aforado porque dejó de ser ministro y solo es asesor de la presidenta. Sin embargo, aclaró que si las investigaciones se dieron durante su función como titular del Mininter, solo puede el fiscal de la Nación

llevar el caso.

"Él puede ser juzgado por cualquier hecho cometido desde que ha dejado de ser ministro o antes de serlo porque durante el periodo ministerial, en tanto sean presuntos delitos de función, corresponde aplicarle el fuero correspondiente que es la Fiscalía de la Nación", expresó.

Juan José Santiváñez es investigado desde el 2 de agosto del 2024 por presuntamente pedir controlar al periodista del portal ‘La Encerrona’, Marco Sifuentes.