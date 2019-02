Juan Sheput, integrante de la bancada Peruanos por el Kambio. | Fuente: RPP Noticias

El congresista Juan Sheput, integrante de la bancada Peruanos por el Kambio, adelantó que su bancada respaldaría la propuesta del legislador Víctor Andrés García Belaunde para que el Congreso investigue los presuntos aportes vinculados con el denominado 'Club de la Construcción'. Asimismo, descartó haber conocido de estos supuestos aportes.

"Esto es rotundo. Yo he sido coordinador político de la campaña y a mí ni me llamaban cuando se trataba de ver un sol", señaló el legislador durante una entrevista con RPP Noticias. Sobre Martín Vizcarra, entonces jefe de campaña, dijo que quienes señalan que debería estar al tanto "podrían tener razón".

"Si el presidente dice que no lo conocía, no tengo por qué dudar de él, pero en términos de organigrama obviamente tendría alguna responsabilidad, pero lo fundamental es que él ya señaló que no tenía nada que ver y en ese sentido no tengo dudas", agregó.

Sheput recordó que este partido ha solicitado "una investigación profunda" sobre la versión de un aspirante a colaborador eficaz que asegura que se aportó 100 mil dólares a la campaña presidencial con conocimiento del entonces candidato Pedro Pablo Kuczynski, del hoy presidente Martín Vizcarra y de la actual vicepresidenta Mercedes Aráoz.

"Lo hacemos porque no se puede manchar el nombre de Peruanos por el Kambio y que se diga que ha habido dinero que no ha sido registrado ante la ONPE y que por lo tanto los culpables son los dirigentes. El partido ha sido clarísimo para que se investigue y en buena hora que el presidente haya dicho que se investigue a fondo a todos los partidos", señaló