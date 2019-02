La también parlamentaria oficialista consideró que el partido debió llamarla antes de emitir el comunicado. | Fuente: Presidencia del Consejo de Ministros

La vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz, consideró una “canallada” que el partido Peruanos por el Kambio haya tergiversado su declaración respecto de los presuntos aportes por parte del ‘Club de la Construcción’ para la campaña del expresidente Pedro Pablo Kuczynsi.

En declaraciones a Conexión de RPP, la también parlamentaria oficialista rechazó haber dicho que Marcos Prialé Marquina, exdirector de personeros del partido político Peruanos Por el Kambio, realizara aportes a la campaña de Kuczynski con dinero del ‘Club de la Construcción’.

Dijo también que no tenía conocimiento del manejo del dinero dentro de la campaña y consideró que el partido debió llamarla para contar con su versión antes de publicar el comunicado.

“Me parece una canallada el tergiversar mis palabras y manipular la información (…) Me hubiera gustado que me llamen porque efectivamente están tergiversando mis palabras. Yo no conocía lo que pasaba en temas de dinero, podemos tener algunas diferencias pero conversando podemos encontrar las soluciones a las diferencias”, comentó.

Sobre aporte de Marcos Prialé Marquina

Aráoz precisó que la “donación” que Prialé Marquina realizó fueron 10 computadoras y 10 laptops para realizar el trabajo de los personeros. Además comentó que el exdirector de personeros de PpK venía trabajando desde la época de Gilbert Violeta.

“El señor Marcos Priale Marquina él estuvo sí en la campaña él vino con el equipo que venía desde la época de Gilbert violeta como jefe de campaña (…) Durante el tiempo que estuvo en el directorio de personeros aparte de su aporte voluntario de su colaboración voluntaria prestó 10 computadoras 10 laptops que fueron devueltas ese fue su aporte directo”.

Críticas al comunicado

Criticó también que el partido haya emitido el comunicado a través del Comité Ejecutivo Nacional y no con la firma de algún integrante de ese grupo político.

“Es una cosa fuera de lugar, además amparados bajo el nombre comité ejecutivo nacional no poniendo sus nombres quién acusa, bajo qué criterios”, comentó.