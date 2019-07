Juez supremo Manuel Quintanilla renunció tras difusión de audio con César Hinostroza

Poder Judicial autorizó la renuncia del juez vinculado a Hinostroza. | Fuente: Foto: Andina

El Poder Judicial aceptó la renuncia de Manuel León Quintanilla Chacón al cargo de juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Puno. Esto ocurre luego de que nuevos audios revelaran una conversación telefónica entre él y el exjuex supremo César Hinostroza en la que el primero acepta coordinar con el juez Jorge Castañeda, quien recientemente se inhibió de ver la casación presentada por Keiko Fujimori para buscar su libertad.

"Yo voy a decir que de tu parte con Castañeda coordino", dice Manuel Quintanilla e Hinostroza le responde: "Solo con Castañeda, a nadie más. El resto, nada", se escucha en el audio difundido por el portal IDL Reporteros sobre la conversación que se realizó el 1 de junio del 2018.

Sin embargo, el Poder Judicial informó que esta renuncia "en ningún modo" significa exonerarlo de cualquier responsabilidad que se determine en el ámbito disciplinario o penal que son materia de investigación.

Jorge Castañeda era uno de los cinco miembros de la Sala Penal Pemanente de la Corte Suprema de Justicia que iban a decidir sobre el pedido de casación de Keiko Fujimori contra la medida de prisión preventiva que cumple en el Penal Anexo de Chorrillos.



#Atención. Poder Judicial acepta renuncia de juez supremo provisional, Manuel León Quintanilla Chacón. Por lo tanto este exmagistrado ha dejado de pertenecer a la institución, esto sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria o penal que pueda tener. https://t.co/ZFAqEFuWpx pic.twitter.com/uQn5Ntyzl7 — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) July 5, 2019

El otro polémico audio

En otro audio, el juez Jorge Castañeda llama a César Hinostroza, prófugo de la justicia y presunto lider de 'Los Cuellos Blancos del puerto' y en tono amical le solicita una reunión en horario de trabajo para hablar sobre un tema que no especifica.

"Mi querido doctor cómo está, buenas tardes, qué tal", se escucha a Jorge Castañeda en unos audios revelados por América Noticias y Perú21 con fecha del 14 de mayo del 2018. "Quería visitarlo un rato para conversar de forma... En su despacho, ¿puedo ir más tarde o mañana temprano?", agrega el magistrado.

En la conversación, César Hinostroza se muestra con curiosidad por la llamada y el tema de la cita. "Ya, ya, ya ¿sobre uno de los casos que hemos votado o sobre otra cosa?", consulta el prófugo de la justicia e inmediatamente Jorge Castañeda le responde: "No, no, no. Es otro tema".