Poder Judicial declaró infundado el pedido de impedimento de salida del país contra Julio Demartini

El Poder Judicial declaró infundado el pedido de impedimento de salida del país en contra del exministro de Desarrollo e Inclusión Social Julio Demartini, quien es investigado por los presuntos delitos de obstrucción a la justicia y negociación incompatible en el denominado caso Qali Warma.

"El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República resuelve: declarar infundado el equerimiento de impedimento de salida del país solicitado por la Fiscalía de la Nación contra el investigado Julio Javier Demartini Montes en la investigación que se le sigue por la presunta comisión del delito de negociación incompatible en agravio del Estado peruano", se puede leer en la resolución emitida por el juez Juan Carlos Checkley Soria.

De acuerdo con la tesis fiscal, Demartini tendría una presunta vinculación con Carlos Guillén Anchayhua, quien habría ofrecido sobornos a testigos por información. Además, indica que el exministro habría incurrido en el delito de omisión de funciones al no realizar una supervisión adecuada a los productos adquiridos para el programa Qali Warma.

Demartini no tiene intenciones de dejar el país: "Mi prioridad es quedarme en el Perú"

Semanas atrás, durante la audiencia de impedimento de salida del país, Demartini precisó que no tiene intenciones de dejar el país, pues cuenta con un contrato vigente como asesor en el Ministerio de Comercio Exterior (Mincetur).

"No hay ningún hecho concreto para ser embajador, y así lo hubiera, mi prioridad es quedarme en el Perú, seguir trabajando, esta es la razón del nuevo contrato. Yo vivo de mi trabajo, no tengo empresas, y mi trabajo principalmente es ser gestor público, lo dice mi hoja de vida, en los tres niveles de gobierno que he trabajado por casi 30 años. Por eso, pongo mis conocimientos técnicos para eso y por eso es que estoy trabajando ahora y seguiré trabajando acá en mi patria”, aseguró.