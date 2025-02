Dina Boluarte no acudirá a declarar ante la Fiscalía por caso Cofre Presidencial, anunció su abogado

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La presidenta Dina Boluarte no acudirá a declarar ante el Ministerio Público por el caso 'Cofre Presidencial', según informó su abogado Juan Carlos Portugal, a través de la red social X.

Como se sabe, la jefa de Estado fue citada por la fiscal de la nación Delia Espinoza para hoy, martes, a las 8:30 am., a fin de que rinda su declaración indagatoria como parte de la investigación preliminar que se le sigue por el presunto delito de encubrimiento personal en agravio del Estado a raíz del referido caso.

Sin embargo, su defensa legal indicó que ayer informaron al Ministerio Público que la mandataria no acudiría a la citación, debido a que el Poder Judicial les concedió la apelación "sobre el control de plazo", presentada el pasado 18 de febrero. De ese modo, Portugal señaló que esta "aun no ha sido resuelta por la instancia recursal correspondiente"y que buscarán agotar esa vía.

La señora Presidenta no acudirá hoy al Ministerio Público. Ayer lo informamos a esta institución. Nuestra apelación sobre el control de plazo presentada en su momento-concedida recientemente- aun no ha sido resuelta por la instancia recursal correspondiente. Agotaremos esta vía. pic.twitter.com/aBgUehbG71 — JCPortugalS (@JCPortugalS) February 25, 2025

Control de plazo en apelación

La apelación presentada por Portugal y concedida por el Poder Judicial es contra la resolución del juez supremo Juan Carlos Checkley, del pasado 10 de febrero, que declaró infundada la solicitud de control de plazo que presentó la defensa de la mandataria para que se ordene a la Fiscalía de la Nación que concluya la investigación preliminar por el caso Cofre Presidencial.

La defensa alegó que el plazo de 90 días de investigación preliminar que estableció inicialmente el Ministerio Público venció el 23 de diciembre de 2024. Además señaló que cuando solicitó a la Fiscalía de la Nación que diera por concluidas las diligencias, obtuvo como respuesta una disposición fiscal de fecha 20 de diciembre del 2024, por la cual se declaró compleja esta investigación, con lo que se le fijó un plazo de ocho meses.

Esta ampliación, a criterio de Portugal, es extemporánea. Asimismo, cuestiona que esta disposición le fue notificada seis días después.

No obstante, el juez supremo Checkley Soria consideró que se evidencia que la disposición fiscal que declara compleja está investigación preliminar fue emitida el 20 de diciembre del 2024 y el cuestionamiento de la defensa legal de la mandataria, respecto a que se le haya notificado este documento con un retardo de seis días, es un aspecto que puede tener un efecto disciplinario, más no afecta la validez de la decisión de complejidad del caso, que no fue cuestionada por la defensa y, en consecuencia, el mayor plazo determinado.

"En consecuencia, debe declararse infundado el recurso; y estando a lo expuesto, la investigación preliminar vencería el 23/05/2025" concluye el juez supremo Juan Carlos Checkley en su resolución a la que tuvo acceso RPP.

En declaraciones a nuestro medio, brindadas el último 7 de febrero, Juan Carlos Portugal indicó que su patrocinada tiene la intención de declarar ante las autoridades del Ministerio Público por el caso ‘Cofre Presidencial’ si el Poder Judicial señala que la citación que se le hizo no fue extemporánea, sino en el plazo de ley.

Incluso, el último 12 de diciembre, en un mensaje a la nación, la mandataria exigió a la fiscal de la Nación que la cite para que dé su declaración en el marco de la investigación que se le sigue por el caso.

“Se han creado escenarios hipotéticos y leyendas mediáticas sobre el caso el ‘Cofre’ y la Fiscalía de la Nación ha sido el instrumento de ello; sin embargo, hasta el momento no me han llamado a declarar. Desde el inicio de esta investigación el 24 de setiembre de este caso a hoy han transcurrido 79 días y no les interesa mi versión, pero sí la versión del rumor irresponsable”, dijo.

“Señora fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, desde el 22 de noviembre usted asumió competencias sobre este caso, llámeme y declararé, siempre lo hice y lo seguiré haciendo públicamente se lo pido, se lo exijo, en aras del debido proceso y la presunción de inocencia”, añadió.