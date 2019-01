Keiko Fujimori: "Con el paso del tiempo este será solo un capítulo triste y doloroso"

Fujimori Higuchi afronta 36 meses prisión preventiva desde el 31 de octubre de 2018. | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: LUKA GONZALES

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció este viernes luego de que el Poder Judicial rechazara la apelación que planteó su defensa a los 36 meses de prisión preventiva que cumple por el caso Obebrecht.

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, Fujimori dijo estar decepcionada de la resolución judicial, la cual calificó de “injusta”. Agregó que saldrá fortalecida de este “capítulo triste y doloroso”.

La excandidata presidencial también aprovechó para enviar un mensaje a su familia, en el que les aseguró que iba a “resistir” y mantenerse “firme hasta el final”.

Rechazo de apelación

Este viernes la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional rechazó la apelación de Keiko Fujimori y ratificó la orden de prisión preventiva dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho el 31 de octubre de 2018.

Fujimori permanece desde entonces en el Anexo Mujeres De Chorrillos acusada de lavado de activos por recibir aportes ilegales de campaña de la constructora brasileña Odebrecht y con esta decisión de segunda instancia permanecerá en prisión hasta el 31 de octubre de 2021.

Recurso ante Corte Suprema

Tras el rechazo de la sala a la apelación, Giuliana Loza, abogada de Fujimori Higuchi, anunció que presentará un recurso de casación ante la Corte Suprema.

Según explicó no hay argumentos para que la resolución proceda, pues no se vincula el punto en que se refiere al testigo protegido no lo vincula a lavado en contra de la excandidata presidencial.

p. Keiko Fujimori: Con profunda decepción he recibido la injusta resolución de rechazo a mi apelación basada únicamente en el testimonio no corroborado de un testigo protegido que ha mentido reiteradamente. (1/3) — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) 4 de enero de 2019