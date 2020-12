Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular. | Fuente: Foto: Andina

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cuestionó la reciente decisión del fiscal José Domingo Pérez de ampliar la investigación en su contra por los presuntos aportes a su campaña presidencial. A través de un pronunciamiento, criticó al representante del Ministerio Público de no pasar a etapa de investigación.

En opinión de Fujimori, quien recientemente inscribió de manera oficial su candidatura presidencial por Fuerza Popular, esto se debería a que un peritaje elaborado a pedido del Ministerio Público habría revelado que ni ella ni su esposo, Mark Vitto Villanella, tienen desbalance patrimonial, lo cual afectaría la tesis fiscal.

"Una vez más el fiscal dilata la investigación y vuelve a incumplir su palabra de pasar a la etapa de acusación. La razón es muy simple: las pericias realizadas por el Ministerio Público a mí y a mi esposo Mark han confirmado que no tenemos desbalance patrimonial. Cinco peritos contratados por el Ministerio Público han confirmado que no tenemos desbalance. Un serio revés para una tesis fiscal que se derrumba, por eso ahora se enfoca en aportes nacionales lícitos. Más de 5 años de investigación sin acusación. Los hechos hablan solos", señaló.

Días atrás, Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, destacó que un informe pericial contable elaborado por la Fiscalía concluyó "que no existe desbalance patrimonial para la pareja Villanella-Fujimori". La abogada reconoció que existen aspectos formales que se mencionan en el informe; no obstante, aseguró que estas son "subsanables".

"Lo más importante es que no hay desbalance patrimonial de la pareja Villanella-Fujimori. Para nosotros es un paso muy importante, la verdad se va haciendo paso en este proceso en el que llevamos más de cinco años investigados y está quedando más que claro, no por nosotros, sino por peritos de la propia Fiscalía, que concluyen que no existe desbalance", señaló.

En declaraciones a la prensa, detalló que este informe pericial "analiza todas las finanzas, la contabilidad y el patrimonio" de Fujimori y su esposo. En su opinión, este resultado implica "que la tesis de la Fiscalía en este caso ya no solo está debilitada, sino que encuentra un gran talón de Aquiles porque no va a poder sustentar un desbalance patrimonial".

"Esta es una prueba que abona la tesis de la defensa. Hay temas pequeños que vamos a levantar, pero no inciden en el fondo. Son cuestiones de forma que fácilmente van a ser levantadas por nuestros peritos de parte y que lo vamos a cumplir la próxima semana, pero lo más importante es que la tesis de la Fiscalía se vino abajo porque no hay desbalance", apuntó.

Finalmente, la abogada insistió en que la tesis de la Fiscalía respecto al supuesto aporte de la empresa Odebrecht a la campaña de Fuerza Popular "no está acreditado", mientras que en el caso de los presuntos aportes de empresarios nacionales, según el propio fiscal, "son fondos de origen lícito, por tanto no estamos hablando de delito alguno".

Asimismo, señaló que Fuerza Popular está a la espera del pedido fiscal para suspender al partido, el cual consideró que "no tiene sustento jurídico". De igual modo, comentó que más adelante podrían solicitar al Poder Judicial permisos para que pueda movilizarse de la localidad donde reside para participar de actividades como parte de su campaña presidencial.





Cinco peritos contratados por el Ministerio Público han confirmado que no tenemos desbalance. Un serio revés para una tesis fiscal que se derrumba, por eso ahora se enfoca en aportes nacionales lícitos. Más de 5 años de investigación sin acusación. Los hechos hablan solos. (3/3) — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) December 21, 2020

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿Es posible reinfectarse con el nuevo coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: