Antonio Camayo aseguró ante el Equipo Especial Lava Jato que la ‘Señora K’ es Keiko Fujimori. | Fuente: Andina

El empresario automotriz Antonio Camayo, implicado en el caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, aseguró ante el Equipo Especial Lava Jato que la ‘Señora K’ -a la que hacen referencia en una conversación con el destituido juez supremo César Hinostroza- es Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular.

El portal IDL-Reporteros reveló que los fiscales José Domingo Pérez y Carmen Caro, del Equipo Especial Lava Jato, le preguntaron al dueño de Iza Motors por identidad de la mentada ‘Señora K’, a lo que Camayo responde: “Me refiero como la “Señora K” a la señora Keiko Sofía Fujimori”.

Además, el empresario confirmó que la “Señora de la fuerza número uno”, a la que se refieren en el mencionado audio, es también Fujimori Higuchi.

El empresario acudió ayer al despacho del fiscal José Domingo Pérez para declarar en calidad de testigo. Su testimonio sirvió para corroborar lo dicho por el colaborador eficaz 409-2018 en el caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

El contacto con Keiko

Camayo aseguró que, a fines del 2017, Hinostroza le dijo que quería conocer a Keiko Fujimori. “Era insistente en querer llegar de alguna forma a dicha señora”, comentó a los fiscales. Su objetivo, según dijo, era ser presidente del Poder Judicial y necesitaba apoyo político.

“Yo, entre el 20 de febrero de 2018 y los primeros días de marzo de 2018, hice contacto con Héctor Becerril. Lo llamé por teléfono (y le dije) si podía tener una reunión con el doctor César Hinostroza en mi domicilio, y aceptó”, sostuvo Camayo.

La reunión se concretó a los pocos días en la casa del dueño de Iza Motors. “César Hinostroza le dice a Héctor Becerril que quería conocer a la señora Keiko Fujimori, y que él podía ayudarle en sus temas o problemas judiciales que tenía, y que a su vez él tenía interés de ser presidente del Poder Judicial y que para eso necesitaba apoyo político”, contó Camayo.

En la conversación, según Camayo, Becerril le dijo a Hinostroza que las comunicaciones debían ser por WhatsApp y que él le indicaría la fecha y lugar para la reunión con Fujimori.

Camayo sostuvo que Hinostroza le contó que la reunión entre él y Keiko Fujimori sí se realizó, y fue en el local de Fuerza Popular, en Surco. “En la reunión, el doctor César Hinostroza me cuenta que habían hablado de políticas de Estado, los cambios que deberían hacerse dentro del Poder Judicial, y que había logrado llamar la atención de la señora Keiko Fujimori”, narró.

El origen de la ‘Señora K’

Según Camayo, en mayo de 2018, recibió una llamada del entonces congresista Miguel Torres, quien le comunicó que Keiko Fujimori quería reunirse con César Hinostroza. Es en ese contexto, según el empresario, se da la conversación en la que mencionan a la ‘Señora K’.

“Yo llamo al doctor César Hinostroza y le hago saber que la señora quería una reunión, a lo que él me responde qué señora, yo le digo que la “Señora K”, pero no me entendía bien, y yo le contesto de la “Señora de la Fuerza Número Uno”, y me dice que quería que la reunión sea a la una de la tarde, pero él me indica que sea a las once porque tenía otra reunión; a lo que yo le indico si sabía de qué señora se trataba, y me dijo que sí y que él mismo le había dicho a la señora que las reuniones sean en mi casa. Tanto el señor Héctor Becerril, como el señor Miki Torres hacían referencia a la señora Fujimori”, relató.