Excongresistas declararán en el Ministerio Público. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

El fiscal José Domingo Pérez informó que se notificó de una citación a los excongresistas Daniel Salaverry y Juan Sheput para que este lunes 18 a las 9:30 y 10:30 de la mañana, respectivamente, para que declaren en el marco de la investigación por los presuntos aportes ilícitos a Fuerza Popular.

Como se recuerda, días atrás ambos mencionaron supuestos intentos de Fuerza Popular para favorecer a Pedro Chávarry. Salaverry aseguró que uno de los motivos de su renuncia a este partido fue el "blindaje" a Chavarry, mientras que Sheput aseguró que le ofrecieron la presidencia del Parlamento con la condición de favorecer al fiscal supremo.

El integrante del equipo especial Lava Jato hizo este anuncio luego de negar que las recientes declaraciones de Jorge Yoshiyama sean una forma de "manipular" la información en momentos en los que el Tribunal Constitucional resuelve el recurso de habeas corpus que busca la libertad de Keiko Fujimori, tal como lo denunció la propia lideresa de Fuerza Popular.

"Eso es falso y lamentablemente la abogada de Keiko Fujimori anda señalando calificativos que no son correctos y que por respeto no me voy a pronunciar, pero sin embargo debo mencionar que la investigación la desarrollamos a partir de un plazo señalado por la Corte Suprema que debemos cumplir de los 18 meses de prisión preventiva", anotó.

En otro momento, el fiscal José Domingo Pérez se mostró a favor de que los magistrados del Tribunal Constitucional tomen en cuenta las recientes declaraciones del investigado Jorge Yoshiyama, quien afirmó que Keiko Fujimori, lideresa de este partido, conocía los aportes de Odebrecht.

En ese sentido, informó que pedirá al procurador público del Poder Judicial que entregue las copias de las actas que contienen las declaraciones del sobrino de Jaime Yoshiyama, exjefe de campaña de Fuerza 2011 -hoy Fuerza Popular- "y de los documentos que se requieran para una mejor resolución de la causa".

"Todo aquello que pueda llevar a tomar una decisión debidamente motivada y justa es necesario que esté al alcance de los tribunos. Estamos a la espera de que el procurador del Poder Judicial lo hubiera solicitado como correspondía, pero si así no lo hace igual lo vamos a alcanzar a dicho ente", señaló.