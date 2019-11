El exlegislador reconoció que tuvo cercanía al fujimorismo. | Fuente: Andina

El candidato al Congreso por el partido Contigo, Juan Sheput, aseguró este sábado que Fuerza Popular le ofreció la presidencia del Parlamento, con la condición de favorecer al entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, en el informe que tuvo a su cargo en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Según explicó, el cargo le fue ofrecido en más de una oportunidad y pese a que le interesaba presidir el Legislativo, no aceptó debido a sus principios. Agregó que dejó de lado la ambición política y así lo demostró en su informe final en el que recomendó la destitución e inhabilitación de Pedro Chávarry por 10 años.

“A mi me ofrecieron la presidencia del Congreso y fue público, y me la ofrecieron en más de una oportunidad, y había un condicionamiento, el tema Chávarry (…) Ahí está en qué sentido fue mi informe (…) Entonces primero fueron mis principios y lo que yo segundo lugar quedó la ambición política”, dijo el exlegislador a Radio Nacional.

En marzo de este año Sheput fue elegido para elaborar el informe de trabajo respecto de las denuncias en contra del fiscal supremo Pedro Chávarry. El informe fue entregado el 17 de mayo y Sheput recomendó que se destituya e inhabilite por 10 años al exfiscal supremo, además de que se le acuse por los delitos de promoción, constitución o integración de una organización criminal y encubrimiento real.

Sheput mencionó que tampoco aceptó formar parte de la Mesa Directiva, por lo que finalmente Salvador Heresi integró la fórmula liderada por Pedro Olaechea que llegó a ser presidente del Congreso.

Sin embargo, el exlegislador dijo no arrepentirse de su acercamiento a Fuerza Popular, debido a que “era imposible” sacar adelante proyectos de ley si es que primero no iniciaba un diálogo con los legisladores fujimoristas.

“No me arrepiento de haber estado cercano al fujimorismo, como parte del partido gobierno era imposible sacar un proyecto de ley si no conversaba con quienes tenían 73 votos”, manifestó.