Fiscal Pérez Gómez niega haber 'celebrado' prisión preventiva de Keiko Fujimori: "Esa foto no lo reconozco porque está adulterada"

El fiscal José Domingo Pérez rechazó este martes haber participado en alguna celebración por conseguir la prisión preventiva de Keiko Fujimori en el año 2016 por el caso que la investiga por presunto lavado de activos. El funcionario señaló que "cierta prensa" pretende desacreditarlo.

"Niego que yo haya tenido alguna participación en los actos que cierta prensa pretende desinformar indicando que es una reunión en la que se estaba celebrando alguna prisión preventiva en relación con la señora Keiko Fujimori. Nosotros en el trabajo de la Fiscalía no tenemos esa oportunidad de darnos esos espacios", manifestó en el programa 'Nunca es Tarde' de RPP.

Pérez Gómez también se pronunció sobre una foto en la que está en una reunión social con Jaime Villanueva, entonces asesor de la destituida fiscal Patricia Benavides. En ese sentido, aseguró que dicha imagen está adulterada, pero no descartó que haya estado en algunos encuentros porque ambos son funcionarios de la misma institución hace algunos años.

"Hasta donde tengo conocimiento, porque no he podido acceder al expediente que tiene fiscal Alcides Chinchay, en la mañana declara Jaime Villanueva y en la noche sale en otro programa lo que declara él con otro fiscal supremo. Esa foto no lo puedo reconocer porque está adulterada y manifiestamente alterada. Entiendo que será materia de un examen o análisis para determinar su autencidad", sostuvo.

José Domingo Pérez recalcó que su pedido es porque Keiko ha incumplido con las reglas de conducta y será el juez quien decidirá si ella vuelve o no a prisión.

"Ella no informó. Es por eso que la Fiscalía cuestiona esta salida que tiene del país a menos de una semana que vaya a iniciar el juicio oral. El peligro que supone que la persona no comparezca al juzgamiento es cierto, latente y se acrecienta. Nosotros vamos a verificar si ya volvió", añadió.

Piden su salida del caso

El vocero de Fuerza Popular, Miguel Torres, señaló que el fiscal, José Domingo Pérez, está “obsesionado” con Keiko Fujimori, esto tras solicitar nuevamente al Poder Judicial le imponga mandato de prisión preventiva por los presuntos aportes irregulares en sus campañas presidenciales del 2011 y 2016.

“Esto es de locos”, sostuvo Torres, a lo que agregó que “indigna” y “preocupa” ver cómo alguien pide por quinta vez prisión preventiva para la lideresa de Fuerza Popular.

“Preocupa porque pensar que hay algunos fiscales que, como él, están obsesionados con una persona, no solamente daña a Keiko, no solamente daña al partido, daña al país porque este señor está ocupando su tiempo en pedir que vuelva a prisión por supuestamente, según él, haber incumplido con una obligación”, señaló en entrevista a RPP.