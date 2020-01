José Domingo Pérez y Giuliana Loza | Fuente: Andina

El fiscal José Domingo Pérez , miembro del Equipo Especial Lava Jato, lamentó este jueves una "actitud particular" que tiene en su contra la abogada de Keiko Fujimori, Giuliana Loza, y denunció que lo agravia a él y a su familia con "apreciaciones falsas".



"El hecho de ejercer defensa implica que tenga deberes y límites. No se puede estar informando falsamente, no se puede estar agraviando, no se puede estar incitando a los adherentes de Keiko Fujimori a la violencia contra mi familia o en contra mía", manifestó en los exteriores del Poder Judicial.

José Domingo Pérez precisó que este tema lo puso a consideración del juez Víctor Zuñiga, a cargo del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria del Poder Judicial, y a quien solicitó una llamada de atención "a la reflexión" para la abogada de Keiko Fujimori.



Más temprano durante la tercera audiencia en la que se evalúa el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular, el magistrado Víctor Zuñiga exhortó al fiscal José Domingo Pérez y a la abogada Giuliana Loza a zanjar incidentes que interrumpen la diligencia.

De otro lado, el fiscal José Domingo Pérez señaló que la defensa legal de Keiko Fujimori no debería utilizar la resolución del Tribunal Constitucional, sobre la excarcelación de la lideresa de Fuerza Popular, para rechazar el nuevo pedido de prisión preventiva.

"Para que pueda haber una sentencia válida la ley dice que debe haber cuatro magistrados que voten de la misma manera. En el caso de la sentencia que excarcela a Keiko Fujimori no se ha dado ese supuesto", dijo.

En ese sentido, el miembro del Equipo Especial Lava Jato sostuvo que el juez Víctor Zuñiga, a cargo del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria del Poder Judicial, no debería tomar en consideración esos argumentos.

"Hemos presentado graves elementos de convicción que vinculan a la investigada Keiko Fujimori con los delitos de lavado de activos, en organización criminal, en obstrucción de la justicia, fraude procesal, falsa declaración y falsedad genérica", afirmó.