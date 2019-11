José Domingo Pérez en la audiencia del Poder Judicial. | Fuente: Rpp Noticias

Tras ser pospuesta el último jueves, el Poder Judicial evaluó esta mañana el pedido del fiscal José Domingo Pérez que busca incorporar al partido Fuerza Popular (antes Fuerza 2011) en la investigación de los presuntos aportes ilícitos a las campañas de la lideresa naranja, Keiko Fujimori.

Esto luego de que el pasado 31 de julio Pérez dispusiera formalizar la investigación por presunto lavado de activos y, además, solicitara que Fuerza Popular sea incorporada al proceso bajo la Ley de Crimen Organizado.

Es el juez Víctor Zúñiga inició la audiencia con la presencia del fiscal José Domingo Pérez y de la excongresista Martha Chávez, quien asume la defensa de la organización política en esta audiencia.

“Existe la organización criminal que se ha constituido en el partido Fuerza Popular con la finalidad de obtener poder político y recibir dinero ilícito. (…) En la organización existía niveles de ejecución para llevar a cabo la voluntad criminal. En el primer nivel estaba Keiko Fujimori”, apuntó Pérez y agregó que la excandidata tenía conocimiento de la ilicitud del dinero que habría sido entregado por la constructora brasileña, Odebrecht.

Asimismo, el fiscal leyó parte de la declaración del sobrino de Jaime Yoshiyama, Jorge Yoshiyama: “En la campaña presidencial del partido Fuerza 2011, Jaime Yoshiyama me pide que busque como aportantes a todas las personas posibles. (…) Jaime Yoshiyama Tanaka me dijo que estas personas servirían para hacer ingresar el dinero con los datos de campaña del partido Fuerza 2011. En la segunda mitad del año 2015 me entero —a través de Jaime Yoshiyama— cómo tanto Keiko Sofía Fujimori como Jaime Yoshiyama sabían que el dinero era de la empresa Odebrecht”, leyó.

La excongresista Martha Chávez tomó la palabra para pedir que se declare "improcedente" el requerimiento fiscal contra Fuerza Popular. “Un partido político no es una organización destinada a captar aportes”, refirió.

Antes de finalizar la audiencia, Chávez acusó al fiscal José Domingo Pérez de "liberar" al presidente Martín Vizcarra. Cuando iba a referirse a la esposa del magistrado, el juez Víctor Zúñiga la interrumpió: "Es suficiente".