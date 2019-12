| Fuente: Andina

La suerte de Keiko Fujimori quedó en poder del juez Víctor Zúñiga Urday, quien evaluará el jueves 26 de diciembre si dicta o no mandato de prision preventiva de 36 meses contra la lideresa de Fuerza Popular en el marco de la investigación preparatoria que se le sigue por el caso Odebrecht.



En audiencia pública, programada con carácter de inaplazable para las 9 de la mañana en la sede de la Sala Penal Nacional en el Cercado de Lima, el magistrado analizará los nuevos elementos que incorporó el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez Gómez dentro de su pedido contra la ex candidata presidencial



Estos son las declaraciones de Jorge Yoshiyama Sasaki, el empresario Antonio Camayo , vinculado al caso 'Cuellos blancos del puerto', el ex presidente del Congreso, Daniel Salaverry, entre otros elemento.

El juez Zúñiga Urday también deberá tener en cuenta la ampliación de la investigacion preparatoria que hizo el fiscal Pérez Gómez para Keiko Fujimori, que ahora afronta los presuntos delitos de lavado de activos, organización criminal, asociacion ilícita para delinquir, falsa declaración en procedimiento administrativo y fraude procesal por el caso Odebrecht



Si bien el Tribunal Constitucional anuló vía una acción de hábeas corpus el mandato de prisión preventiva que se impuso a Keiko Fujimori, así como la confirmación de esta medida y su reduccion a 18 meses, “no dejo sin efecto” el pedido fiscal de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular que en estos momentos se mantiene vigente.