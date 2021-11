ESTO DIJO LA FISCALÍA SOBRE EL PRESUNTO HURTO DE EVIDENCIAS

No hubo la pérdida que el funcionario sospechaba, porque las especies fueron ubicadas. Según lo informado por la gerencia de peritaje, hubo un traslado de ambientes entre la oficina de análisis digital forense y el almacén central para aprovechar espacios y en ese traslado, se cambió de ubicación las especies por lo que en una primera búsqueda no pudieron encontrarlas. Sin embargo, -refiere la comunicación- ya se han ubicado y permanecen en su estado original, todo está lacrado, por lo que no se ha roto la cadena de custodia.

El primer grupo de especies, dice la oficina de comunicaciones de la Fiscalía, se encontró hace unos días. El resto ya fue ubicado: en un caso eran dos equipos y en otro, un CD.