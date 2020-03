El exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, calificó este miércoles de "desproporcionado" el pedido de 36 meses de prisión preventiva que realizó la fiscal Geovana Mori, del Equipo Especial del caso Lava Jato, en su contra por el caso Gasoducto Sur.

En declaraciones a ¿Quién tiene la razón? de RPP, Castilla sostuvo que le sorprendió la solicitud que anunció el fiscal Rafael Vela y aseguró que esta desconoce su situación de arraigo y su colaboración con la justicia.

“Estoy esperando conjuntamente con mi defensa el contenido de ese pedido que me hacen. Lo considero desproporcionado, desconoce el hecho de que yo estoy arraigado acá en el país, desconoce el hecho de que yo he colaborado con la justicia en todo momento”, dijo.

En esa línea el extitular del MEF sostuvo que el pedido de prisión preventiva en su contra no es “una cosa trivial” y que la Fiscalía debe demostrar que existe un riesgo de parte suya para obstruir a la justicia o de que tenga intención de fugarse.

“Tienen que probar que tengo un riesgo de obstruir la justicia, cuando lo que yo he hecho ha sido colaborar todos estos meses, que yo tengo un riesgo de fugarme del país, desconociendo que yo me encuentro arraigado acá, tengo trabajo acá, mis hijas están llegando mañana y que me encuentro principalmente colaborando con la justicia, porque soy el más interesado en que se llegue a la verdad”, comentó.

Luis Miguel Castilla consideró un maltrato la situación que afronta con el Ministerio Público por este caso, pues, a su juicio, no existe ningún hecho objetivo para que afronte un pedido como prisión preventiva.

“No hay ningún hecho objetivo que yo conozca o mi defensa conozca para estar en esta situación. Justamente tiene que haber una investigación seria, rigurosa, pero que no me maltrate de esta forma sin explicarme por qué”, manifestó.