Luis Nava Guibert, quien fue secretario del expresidente Alan García, denunció este jueves que tanto él como su familia han sido blanco de amenazas en el tiempo que ha permanecido en cárcel cumpliendo una orden de prisión preventiva.

"Aquí en el penal he sido amenazado de secuestro para mi familia, tuvieron que dejarme de visitar, no recibí visitas por un mes... y recibí amanezas como 'no te metas con el Apra que te vamos a matar' y otras que ya las comentaré oportunamente", señaló durante la audiencia en la que se evaluó el pedido de su defensa para cambiar la prisión por el arresto domiciliario.

Asimismo, afirmó que su salud está sumamente deteriorada y dijo que no quería que esta "se apague del todo" en la cárcel.

"Tengo diagnósticos de alto riesgo, mi salud está sumamemnnte deteriorada, se está apagando, no quiero que se apague del todo en la prisión", rogó tras enumerar una serie de enfermedades que asegura padecer.

Finalmente, la titular del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Corte Anticorrupción decidió variar su prisión preventiva por arresto domiciliario.

Nava Guibert cumplió hasta hoy un mandato de 36 meses de prisión preventiva desde el pasado 30 de abril por presuntos sobornos que habría recibido de la constructora brasileña Odebrecht.



Investigación

Nava es acusado de recibir US$4.2 millones de la empresa Odebrecht para facilitar la continuidad de la construcción de la Carretera Interoceánica. Además de tener acceso a nuevos proyectos como los tramos 1 y 2 del Metro de Lima, durante el segundo Gobierno de Alan García (2006-2011).

El Ministerio Público lo investiga por la presunta comisión de los delitos de colusión y lavado de activos. De acuerdo con el Equipo Especial del caso Lava Jato, Nava y su hijo, José Antonio Nava, habrían utilizado su empresa de transportes, Don Reyna, y el estudio de abogados Nava y Huesa para recibir dinero ilícito proveniente de Odebrecht.

Transportes Don Reyna consiguió contratos con la empresa Odebrecht para proveer camiones en las obras Interoceánica, Irrigación Olmos, Vías Nuevas de Lima, Costa Verde Callao y Muelle Sur Callao. El valor de esos acuerdos comerciales ascendió a cerca de US$ 18 millones.

Revelaciones

Este jueves el portal IDL-Reporteros informó que Nava aseguró al Equipo Especial Lava Jato que el exrepresentante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, le entregó dinero directamente a Alan García en loncheras o maletines en el local de campaña del APRA en 2006 y en Palacio de Gobierno cuando García ya era presidente.

“Tengo conocimiento que Jorge Barata en el año 2006 en el local de campaña le entrega a Alan García entre cinco o seis loncheras de sesenta mil dólares (US$60,000.00) aproximadamente”, sostuvo el también exministro en su confesión, hecha pública por el portal de periodismo de investigación.

Nava da cuenta que hubo otras entregas de dinero por montos de 60 mil dólares el 31 de diciembre de 2006; 600 mil dólares el 6 de abril de 2007; y 20 mil dólares el 27 de septiembre de 2007.