El exasesor presidencial calificó de"sicosocial" la publicación de IDL-Reporteros. | Fuente: Andina

Luis Nava Guibert, exasesor presidencial de Alan García, expresó su rechazo este domingo a la publicación del portal IDL-Reporteros que da cuenta que recibió más de US$4 millones de dólares de la Sección de Operaciones Estructuradas de Odebrecht.

Mediante un comunicado, Nava negó la afirmación de IDL y dijo que nunca recibió dinero directa o indirectamente de Odebrecht, alguno de sus funcionarios o de las empresas de Miguel Atala. En esa línea, dijo que denunciará a los autores de la publicación que consideró “calumniosa”.

El exasesor presidencial también dijo no conocer sobre la existencia de las empresas Ammarin Investment Inc, Klienfield Services Limited y Comet & Courier Inc, por las cuales pasó el dinero que llegó habría recibido, según el portal de investigación. Descartó además ser accionista de offshores en Perú o el extranjero.

Dice no haber sido mencionado por funcionarios de Odebrecht

De igual forma Nava sostiene que la publicación no menciona quién es el funcionario de Odebrecht que le habría inculpado. Agregó que no fue mencionado en “ninguna declaración de los funcionarios” de esa empresa a los fiscales peruanos.

Recordó que el expresidente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, declaró bajo juramento y en colaboración eficaz que nunca vio “ninguna referencia a Nava” y que sabe existe una investigación al respecto.

Nava aseguró que el portal IDL-Reporteros “crea un sicosocial” poco antes de la declaración de Jorge Barata ante los fiscales peruanos. Agregó que buscan crear un ambiente que le perjudique a él y a otros investigados.