Luis Nava: "¿Quiere un segundo muerto la Fiscalía? Seré yo"

Luis Nava fue ministro de la Producción durante el segundo gobierno aprista. | Fuente: Foto: Andina

Luis Nava, exsecretario de la Presidencia durante el segundo gobierno del fallecido Alan García, pidió a la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente de Corte Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios revocar la prisión preventiva por 36 meses en su contra debido a que su vida peligra a causa de la "gravedad" de su estado de salud.



"Sufro una presión que bordea entre 15 y 20 puntos y una glucosa alta. Tengo pérdida de visión en el ojo derecho a raíz de la glucosa, tengo pérdida del oído derecho y soy anticoagulado. Si eso no es estar grave, entonces no lo sé", dijo vía teleconferencia desde el penal Miguel Castro Castro en la audiencia que revisa su apelación.



"Los médicos me dicen que si a ti te pasa algo no te podemos evacuar y si no te podemos evacuar te vas a morir en el penal. Bueno, pues, les dije que mi destino será morirme. ¿Quiere un segundo muerto la Fiscalía? Seré yo, señor fiscal", comentó Luis Nava.



El exministro de la Producción agregó que cuenta con arraigo laboral dado su profesión de abogado. "Soy profesor titular 42 años de la universidad, soy profesor principal a tiempo completo, soy jubilado y ejerzo la profesión, si eso no demuestra el arraigo laboral, entonces ¿con qué lo demuestro?".

En abril pasado, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria ordenó la prisión preventiva contra Luis Nava Guibert al ser acusado de recibir 4,2 millones de dólares de la empresa Odebrecht para facilitar la continuidad de la Interoaceánica y para tener a acceso a nuevos proyectos, como el Metro de Lima.