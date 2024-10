Caso Iván Quispe Palomino: Fernando Rospigliosi cuestiona a Juan José Santiváñez, pero dice que cambiarlo sería “catastrófico”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gobierno Fernando Rospigliosi

El congresista Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) consideró que Juan José Santiváñez cometió "un error garrafal" con el caso de Iván Quispe Palomino, a quién el titular del Ministerio del Interior (Mininter) presentó como el "número 2 de Sendero Luminoso"; pero respaldó su continuidad en el cargo, a pocas semanas de la realización -en noviembre- del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), del cual nuestro país será sede.

Sin embargo, en Enfoque de los Sábados, Rospigliosi dejó abierta la posibilidad de debatir la permanencia en el cargo de Juan José Santiváñez cuando pase el evento de la APEC. Sostuvo que hacer lo contrario sería "catastrófico" e "imprudente".

"En lo que respecta al ministro del Interior, en efecto, ha cometido un error garrafal con este asunto de Quispe Palomino, pero hay voces que está pidiendo su cambio inmediato. Yo creo que eso de ninguna manera debe ocurrir, estando a menos de tres semanas de la APEC. Pasada la APEC, conversemos sobre las posibilidades que hay: si es bueno, si es malo, si puede haber algo mejor. Pero ahorita yo creo que eso sería realmente catastrófico, porque se cambia al ministro, se cambian a los viceministros, se cambia al director de inteligencia, estando ya tan cerca de un evento tan importante que tiene tantas amenazas. Yo creo que sería, por decirlo menos, imprudente", dijo.

Fernando Rospigliosi también señaló que no hay un liderazgo en la política de seguridad ciudadana en el país.

"No, no hay liderazgo. El liderazgo debería tenerlo el presidente de la República, en este caso la presidenta Boluarte, y obviamente no lo tiene. Desgraciadamente, esa es la situación, pero bueno, ya está ahí. Sobre eso, hay poco que hacer", manifestó.

Caso Iván Quispe Palomino

El pasado miércoles, 17 de octubre, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, anunció que la Policía Nacional había capturado a Iván Quispe Palomino, hermano menor del clan Quispe Palomino, y aseguró que era "número 2 de Sendero Luminoso" en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).

Minutos después, el especialista en temas de terrorismo Pedro Yaranga rechazó la versión del titular del Mininter y aclaró que Iván Quispe Palomino dejó las filas terroristas hace 20 años, no tenía ninguna conexión y no era mando del grupo narcoterrorista Militarizado Partido Comunista del Perú. Sin embargo, el ministro insistió que el detenido era "coordinador nacional de Sendero Luminoso".

Horas después, el Mininter emitió un comunicado para precisar que Iván Quispe Palomino tenía tres requisitorias vigentes dictadas por el Poder Judicial por la presunta comisión del delito de terrorismo agravado, correspondiente a los años 2013, 2015 y 2016. Pero el documento no mencionó que fuera el número dos de la organización.

El viernes 18, Iván Quispe Palomino recuperó su libertad y pidió que los responsables del daño provocado a él y su familia se retracten. Además, su abogado anunció que iniciarían una querella contra el ministro Juan José Santiváñez.