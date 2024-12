Jesús Salazar Nishi sobre incremento del sueldo mínimo: "Es populismo puro" para "congraciarse con la población"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gobierno Salazar Nishi consideró que el crecimiento del PBI de este año "es un crecimiento mediocre".

Jesús Salazar Nishi, expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y actual titular del Instituto de Desarrollo Industrial Sostenible (IDIS), en diálogo con RPP, se pronunció respecto a la decisión del Ejecutivo de incrementar la Remuneración Mínima Vital (RMV) a partir del próximo año.

Como se sabe, ayer, viernes, la jefa de Estado firmó el decreto supremo que establece el sueldo mínimo en S/1 130, un aumento de S/105 con relación a la cifra actual. Cabe indicar que la decisión se tomó sin que se llegue a un consenso en el Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE).

Al respecto, Salazar Nishi consideró como un "proceso de populismo puro" la decisión de la mandataria.

"Lo que hemos visto ayer es un poco más de lo mismo. Según unas publicaciones que hemos estado revisando en el [IDIS], 13 de las últimas 15 elevaciones de las remuneraciones mínimas han obedecido a tiempos prelectorales o cuando un presidente está con la popularidad muy decaída, como en este caso", indicó.

"Ahora, yo diría que esa estadística ha subido a 14 de 16, porque es evidente que lo que ha hecho el Gobierno el día de ayer es un proceso de populismo puro, con las ganas de congraciarse con la población", agregó.

Se ha creado "nuevas condiciones para que se incremente la informalidad"

El presidente de IDIS criticó que la decisión del Gobierno se haya dado sin acuerdo del CNTPE, incluso, consideró que este hecho podría ser considerado inconstitucional.

"Pongámonos en contexto: la remuneración mínima vital, según la Constitución, debe ser tratada en el Consejo Nacional de Trabajo y tiene que ser un acuerdo tripartito […] Una interpretación que ha hecho el Poder Ejecutivo es: ‘como no hay acuerdo en el Consejo Nacional del Trabajo, decide el Poder Ejecutivo’, eso no lo dice la Constitución […] La Constitución habla del Consejo Nacional de Trabajo tripartito que decide, entre otros puntos, el aumento de los salarios mínimos", explicó.

"Creo que cualquiera que interpreta el espíritu de la Constitución dice: ‘a ver, señores, siéntese las tres partes que tienen que ver con esto y pónganse de acuerdo, busquen una salida’, pero no es que ‘bueno, como no se ponen de acuerdo, el Ejecutivo decide el incremento’, es antitécnico", resaltó.

Asimismo, Salazar Nishi consideró que los más perjudicados con esta decisión serán los pequeños y microempresarios.

"Casi el 70 % de los empleados que tiene la micro y pequeña empresa que son el 99.4 % de las empresas del Perú, o sea casi todos […] ganan el sueldo mínimo. Entonces, ¿a quién se está golpeando con esta decisión? ¿al gran empresario, al mediano empresario? No, se está golpeando al micro y al pequeño empresario […] ¿A quiénes se está empujando nuevamente a la informalidad? A los micros y pequeños empresarios", aseveró.

"Esto no lo decimos nosotros en el IDIS, sino que hemos estado buscando información. Hay un informe muy interesante que publicó el BCR, un cuadro que ha hecho la OCDE, donde hay una correlación directa, y está muy bien fundamentado, entre el incremento de la remuneración mínima vital y, por el otro eje, está el ratio entre el sueldo mínimo vital y el sueldo promedio de cada país. Cuando estos dos puntos se van a acercando […], la informalidad aumenta. ¿Y qué dice el BCR? Que cada 10 % que se suba la remuneración, el trabajador formal decae en 2.5 %", añadió.

El empresario resaltó que, "a todas luces, lo que se ha hecho ayer es crear nuevas condiciones para que se incremente la informalidad en nuestro país".

"En resumen, en el Perú, ser formal es muy costoso, poner empresa es muy complicado. La tramitología y las exigencias que hay para esa formalidad absurda, y yo diría 'absurda' porque estamos en un país donde el 80 % de los negocios son informales. Entonces, ¿qué cosa estamos observando? Que el Perú no encuentra la ruta para hacer que la formalidad sea realmente beneficiosa para el empresario y el emprendedor. Si bajáramos el peso y la carga y lo distribuiríamos entre ese 80 % que no tributa nada, las cosas cambiarían en nuestro país", explicó.

"[Para] hablar de hacer industria sostenible, uno de los puntos es este tema: qué tan sostenible puede ser la empleabilidad en el Perú si casi el 80 % es informal. Necesitamos pensar en cómo reducir esa masa de informalidad en el país y […] no hay un plan nacional ni una visión hacia dónde caminar, la informalidad sigue incrementándose en nuestro país, sobre todo en las regiones. La informalidad laboral, a nivel general en el Perú, está en más o menos 76 %, pero hay regiones, como Huancavelica y Puno, que están por encima del 90 %. Entonces, ¿cómo generar desarrollo sostenible con un 80 % de informalidad en nuestras regiones? Eso es imposible", acotó.

Sobre financiamiento privado a partidos: "Los aportes tienen que ser sumamente transparentes"

Por otro lado, Salazar Nishi se pronunció sobre el dictamen que propone restituir el financiamiento privado de personas jurídicas a los partidos políticos, el cual fue aprobado ayer, en primera votación, por la Comisión Permanente del Congreso.

"Yo estoy de acuerdo en la medida que no sean secretos [los aportes], porque hay una parte del proyecto de ley que no me ‘llenaba’ mucho. Yo sí entiendo que el privado tiene todo el derecho de usar sus recursos a favor de la campaña de alguien que considera la mejor opción para su país, y lo puede hacer no solamente un privado, sino cualquier persona que decida hacerlo. Sin embargo, cuando se pone en la ley que por tal monto no va a ser comunicado el nombre de quien está aportando, eso sí me parece que no es transparente. Yo creo que los aportes tienen que ser sumamente transparentes", señaló.

"Desde ese momento en que tú decides aportar, pero [dicen] ‘no digas que te estoy apoyando’, ya suena feo, eso ya no suena tan transparente. Yo creo que el empresario debe salir a decir ‘okay, yo creo que la opción que más favorece a nuestro país es esta y yo como empresario voy a apoyar esa opción’", puntualizó.