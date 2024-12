Presidenta del TC, en contra de la pena de muerte: “Es una medida superflua que no corresponde a tiempos actuales”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Luz Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional (TC), se pronunció este domingo en contra de la propuesta de la mandataria Dina Boluarte para debatir la pena de muerte en el país para violadores de menores. Según señaló, se trata de una “medida superflua”.

La magistrada dijo creer la aplicación de esta pena no sería una decisión adecuada por eventuales errores judiciales que no podrían ser revertidos en caso esta pena fuera establecida en el país. Asimismo, sostuvo que este tipo de medidas no corresponden a los tiempos actuales.

“En términos de constitucionalidad o no, sino al ver lo que uno ve en la vida social del siglo XXI, para mí es una medida superflua y que no corresponde a los tiempos actuales”, dijo al dominical Punto final.

“Hay errores judiciales que se ha demostrado en otros países, y ya no hay vuelta atrás. En cambio, con otro tipo de medidas, como es la cadena perpetua, a los 20 años se revisa, siempre hay la posibilidad de que la persona, si ha habido un error, se pueda rectificar o que la persona haya cambiado”, añadió.

Sobre próximas elecciones

La titular del Tribunal Constitucional se refirió también a la precariedad institucional que vive el país y dijo que esto es problema de quienes ahora están en puestos y no dan la talla para representar a la ciudadanía.

En esa línea, sostuvo que es importante que, para el próximo proceso electoral, el voto sea más informado y que la ciudadanía vea a quién le da la representatividad. Asimismo, hizo un llamado a que haya un compromiso para salvar la institucionalidad.

“Son muy importantes las elecciones de 2026, porque tenemos que pensar muy bien a quién le damos la representatividad. El problema serio que tenemos es porque muchas personas que están ahora en esos puestos no dan la talla y eso ha sido porque el voto no ha sido lo suficientemente informado, pensado y reflexionado”, sostuvo.

“Esa es la invocación que haría, que haya un mayor compromiso y que también los medios de comunicación puedan hacer mucho para tratar de salvar esa institucionalidad, distinguiéndola de las personas que cometen errores”, agregó.

Pacheco también habló sobre los recientes fallos emitidos desde el máximo intérprete de la Constitución y dijo que no han sido dadas a “última hora”, sino que son decisiones que se tomaron y demoraron por las firmas y las votaciones.