María Caruajulca rechaza que busque una reparación económica en vez de ser restituida como procuradora general

La abogada María Caruajulca, restituida en el cargo de procuradora general del Estado por el Poder Judicial, negó que esté buscando un beneficio económico al luchar por su reposición en la titularidad de dicho organismo y dijo que trata de reivindicar su apellido.

En declaraciones a Nunca es tarde de RPP, Caruajulca calificó su salida del cargo como ilegal y sin sustento, porque dicha resolución establece como causal de su cese la pérdida de confianza, una figura que dijo no existe para el cargo de procurador general del Estado.

Asimismo, indicó que tiene conocimiento de que el Ejecutivo busca resarcirla económicamente para que no se cumpla el mandato judicial; sin embargo, expresó su rechazo a dicha opción.

“Se establece como el causal de mi cese la figura de pérdida de confianza, pero es sabido que no existe esa figura para un procurador general del Estado, porque ya estaba regulado en normas y en informes de Servir que nuestra designación es con remoción reglada y no se nos puede cesar por pérdida de confianza”, dijo.

“Mis fines no son patrimoniales, mi fin es reivindicar mi apellido, volver a la Procuraduría General del Estado, yo soy procuradora y pertenezco al sistema de defensa jurídica. Yo me he desarrollado y tengo formación de procuradora”, añadió.

Al ser consultada sobre si daría batalla al Gobierno de Dina Boluarte, Caruajulca indicó que lo haría si es que debe hacerlo. Sin embargo, dejó claro que el procurador debe ser “técnico y prudente” y no salir a difundir sus estrategias.

Negó no haber actuado contra gobierno de Pedro Castillo

Respecto de su labor durante el gobierno de Pedro Castillo, Caruajulca indicó que se le sacó del cargo por realizar una denuncia contra el exmandatario, con lo que sostuvo que no evitó acción durante la gestión del hoy procesado expresidente. Además, cuestionó los expedientes que le abrió Contraloría.

“Yo lo denuncié cumpliendo mi deber. No fue tarde, tres días después que denuncio, me generan un segundo expediente en Contraloría evaluando mi perfil, cuando a mayo ya se había revisado. Argumentaban que no había presentado mi declaración jurada. Acá está el cargo que ha sido presentado, mi declaración jurada está acá y fue hecha de manera oportuna, fue enviada a Contraloría”, dijo.

Asimismo, explicó por qué guardó silencio en la declaración que se tomó de Pedro Castillo en el marco de la investigación por presuntos ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas. Según dijo, ella preparó un cuestionario de más de cuarenta preguntas, pero todas fueron planteadas por el fiscal encargado de ese caso.