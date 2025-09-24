Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Susana Villarán se negó a decir cuándo aportaron Odebrecht y OAS a sus campañas de 2013 y 2014
EP 1872 • 24:29
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

Señalan que declaración de José Miguel Castro puede ser utilizada en juicio contra Susana Villarán: "Es un instrumento público"

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

El penalista Mario Amoretti analizó el inicio del jucio contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán. En tanto, el exministro de Justicia Víctor García Toma consideró que la situación de la exalcaldesa es diferente a la de otros involucrados, ya que "ella sí era una funcionaria pública" y, posteriormente, "se establecen modificaciones a los contratos vinculados".

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Judiciales
00:00 · 06:25
Como se recuerda, los delitos imputados a Villarán incluyen el lavado de activos
Como se recuerda, los delitos imputados a Villarán incluyen el lavado de activos | Fuente: Poder Judicial

El abogado penalista Mario Amoretti refirió que las declaraciones de José Miguel Castro, exgerente general municipal de Susana Villarán, pueden ser utilizadas en contra de la exalcaldesa de Lima en el juicio que enfrenta por los presuntos aportes ilegales de las empresas Odebrecht y OAS.

Amoretti indicó que esta declaración, prestada bajo la firma de un aspirante a colaborar con la justicia, se considera un "instrumento público" y, por tanto, debe ser aceptada como prueba en el proceso judicial.

"Hay una sentencia de la Corte Suprema en la que señala que, habiendo prestado un aspirante a colaborar su declaración en presencia del fiscal, es un instrumento público. Y, por lo tanto, se puede debatir, se puede leer en el juicio oral y se debate", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Además, afirmó que es esencial que el procurador solicite la lectura de este documento durante el juicio oral, dado que podría servir para determinar la responsabilidad de Villarán en los cargos de los que se le acusa.

"El hecho de que Castro haya fallecido no libera a Villarán de su responsabilidad. Lo que él declaró sigue vigente y debe ser considerado", aseveró.

Como se recuerda, los delitos imputados a Villarán incluyen el lavado de activos, los cuales, según Amoretti, deben ser examinados bajo la legislación vigente en los años en que se desarrollaron los supuestos actos ilícitos. Aunque en 2018 se instauraron nuevas regulaciones sobre aportes de campaña, argumentó que la exalcaldesa, al ser funcionaria pública, no podía recibir financiamiento, sobre todo si este estaba relacionado con beneficios otorgados como parte de su gestión.

Como se recuerda, los delitos imputados a Villarán incluyen el lavado de activos
Como se recuerda, los delitos imputados a Villarán incluyen el lavado de activos | Fuente: RPP

Víctor García Toma: "El caso de Villarán es diferente y la acerca a una situación penalmente grave"

Por su parte, el exministro de Justicia, Víctor García Toma analizó la situación legal de Villarán y destacó que su caso es diferente al de otros implicados, ya que ocupaba un cargo público durante el periodo en que se otorgaron los aportes de las empresas Odebrecht y OAS.

"En el momento en que se presentó esta situación no existía el delito de receptación de fondos para campaña que no estuvieran claramente transparentados. Eso era una falta administrativa. Hoy eso es un delito. Sin embargo, su caso es bastante diferente al de las otras personas vinculadas con este tema porque ella sí era una funcionaria pública. Es decir, la percepción la hace como alcalde", aseveró.

"Y un segundo elemento que no se presenta en los otros casos es que luego de esta percepción, finalmente se establecen modificaciones a los contratos vinculados. Es un caso claramente diferente que la acerca, lamentablemente, a una situación penalmente grave", finalizó.

Víctor García Toma:
Víctor García Toma: "El caso de Villarán es diferente y la acerca a una situación penalmente grave" | Fuente: RPP

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP217 | INFORMES | Los jóvenes peruanos y el rol clave que cumplirán en las elecciones generales 2026

Son más de dos millones y medio de jóvenes peruanos los que votarán por primera vez en las elecciones generales 2026. Deberán enfrentar el desafío de emitir un voto informado en una elección sin precedentes. Conozcamos qué opinan sobre próximo proceso electoral, en el siguiente informe de Maricarmen Chinchay de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Susana Villarán Odebrecht OAS Víctor García Toma Mario Amoretti

Más sobre Judiciales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA