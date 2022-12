Walter Ayala rechaza "contudentemente" acusaciones en su contra del exjefe de la DINI

Walter Ayala fue ministro de Defensa de Pedro Castillo | Fuente: Andina

El exministro de Defensa Walter Ayala rechazó las acusaciones del exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) José Luis Fernández Latorre, quien señaló que sería el mismo presidente Pedro Castillo se habría encargado de encubrir las fugas del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva y su sobrino, Fray Vásquez Castillo.

"Rechazo contudentemente todo lo declarado por el Ex-DINI. Lamentable que a un dia del debate de la vacancia contra Pedro Castillo, salgan a la luz declaraciones fuera de contexto que dañan la imagen de un profesional", escribió el extitular del Mindef en su cuenta de Twitter.





Rechazo contudentemente todo lo declarado por el Ex-DINI. Lamentable que a un dia del debate de la vacancia contra @PedroCastilloTe , salgan a la luz declaraciones fuera de contexto que dañan la imagen de un profesional @canalN_ @rpp @FiscaliaPeru @OEA_oficial @atv_noticias pic.twitter.com/aw5SlEtbmu — Walter Ayala Gonzales (@walterayala3000) December 6, 2022

José Fernández Latorre acusó a Pedro Castillo de encubrir a Juan Silva y Fray Vásquez

De acuerdo con una entrevista de Panorama, José Luis Fernández Latorre, quien se encuentra involucrado e incluso fue detenido por el caso Petroperú, se mostró en desacuerdo con responzabilizar a la DINI por la fuga de Silva Villegas y Vásquez Castillo.

"Se quiso involucrar a la DINI con la sustracción de la justicia de los prófugos, estamos hablando del sobrino Fray Vásquez y el exministro Juan Silva [...]. Yo he tomado conocimiento (del encubrimiento) como hombre de inteligencia (...). El presidente de la República (dio la directiva para ese encubrimiento), ¿quién más saldría perjudicado?", cuestionó.





Dimitri Senmache critica declaraciones de Fernández Latorre

Mientras tanto, el exministro del Interior Dimitri Senmache consideró una "infamia" las declaraciones vertidas por Fernández Latorre y restó importancia al audio en el que se escucha una conversación con Beder Camacho.

"El solo audio no es prueba de nada (...). Es una infamia lo que acaba de expresar esta persona. Entiendo que durante los siete días que estuvo preso le han estado diciendo la manera en cómo se puede liberar, pero lo que ha expresado es una mentira de pies a cabeza", aseveró.

"Yo le puedo asegurar a todo el país que no estoy involucrado en ninguna fuga. No me han dado ni un solo sol, ni una dádiva. No estoy involucrado en nada ilícito", culminó