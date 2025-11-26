Mario Vizcarra no descarta evaluar un posible indulto a su hermano Martín de llegar al Gobierno

El precandidato presidencial de Perú Primero, Mario Vizcarra, manifestó que evaluaría, de llegar al Gobierno, otorgar el indulto a su hermano Martín, sentenciado a 14 años de cárcel por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, siempre que haya la recomendación formal de una comisión que evalúe su caso.

"Si recomiendan el indulto, evidentemente sí. Como a cualquier otro presidente, para mi el trato a Martín Vizcarra, mi hermano, será exactamente igual que los demás presidentes. Estoy convencido (de su inocencia), pero me voy a subjetar a lo que diga la comisión evaluadora", manifestó en el programa Prueba de Fuego de RPP.

El precandidato por Perú Primero sostuvo que los indultos son producto de un análisis de una comisión pertinente. En ese sentido, aclaró que de llegar a la presidencia será "muy respetuoso de lo que digan esas comisiones. Tratándose de Martín Vizcarra o de cualquier otro presidente", añadió.

Mario Vizcarra aseguró también que no es un novato en la política y enfatizó que su candidatura en el partido Perú Primero lleva dos semanas instaurada. Además, indicó que entre sus propuestas a la presidencia se prioriza la lucha contra la criminalidad.

"Nosotros, en menos de seis meses, vamos a habilitar por lo menos tres nuevos penales. Challapalca es la cárcel en la cual los reos tiemblan por las condiciones que se viven ahí. Challapalca era un cuartel que fue condicionado como penal. Así hay más de 10 cuarteles que están en desuso", expresó.

Sentencia para Vizcarra

Martín Vizcarra fue hallado culpable por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional en el delito de cohecho. Esto tras acreditarse que recibió S/ 2.3 millones en sobornos cuando se desempeñaba como gobernador regional de Moquegua para favorecer a empresas privadas de adjudicarse dos obras como Lomas de Ilo y la construcción de un hospital en dicha localidad.

El expresidente fue trasladado esta noche al penal de Barbadillo en Ate Vitarte, en cumplimiento de la sentencia de 14 años de prisión que el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional le impuso esta tarde. Vizcarra partió de la carceleta del Poder Judicial, en La Victoria, a bordo de un vehículo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el cual iba resguardado por camionetas de la Policía Nacional.