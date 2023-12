Marita Barreto responde a Patricia Benavides: “No reclamo entornillarme en ningún cargo”

Judiciales Marita Barreto a Patricia Benavides: “No reclamo entornillarme en ningún cargo”

Marita Barreto estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

La fiscal Marita Barreto aseguró que no se busca “entornillar” en el cargo, en respuesta a lo dicho en la víspera por la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, ayer en la Comisión de Fiscalización del Congreso.

“Yo no reclamo entornillarme en ningún cargo. Muy por el contrario, cuando la señora fiscal de la Nación me propone que, por mis capacidades, que ‘era la mejor’, que me ‘quería tener a mi lado’, que quería que sea ‘una fiscal suprema’ y que trabajar a su lado en su despacho, le dije que no”, dijo en Ampliación de Noticias.

“No aspiro a ningún poder. Para ser fiscal de la Nación, me faltan diez años todavía. Es una falsedad que digan que yo quiero entornillarme en el poder”, añadió la excoordinadora del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder.

La fiscal respondió así a las declaraciones de Patricia Benavides, quien ayer, ante el mentado grupo congresal, dijo “haber confiado en una coordinadora que había sucumbido al apetito del poder”.

Al respecto, Marita Barreto dijo ser víctima de “infundios”, por lo que -remarcó- ha solicitado permiso para brindar declaraciones públicas, para poder “desagraviar los hechos que me ha endilgado y que han sido de público conocimiento”.







“Yo no la investigo”

En otro momento, Marita Barreto rechazó haber investigado a la fiscal de la Nación, tal como esta sostuvo ante la Comisión de Fiscalización.

“Yo no la investigo. Eso es una grave falsedad. Yo jamás podría investigar a la señora fiscal de la Nación, porque no es mi competencia. Es falso esa posición y que lamentablemente muchos, que seguramente desconocen las leyes y el derecho, replican”, manifestó.

“Yo no puedo investigar a la señora fiscal de la Nación, porque no es mi competencia. Yo solo investigo a los no aforados, todas aquellas personas que estuvieron alrededor de la señora. Es falso que se diga que yo la investigo en la oscuridad o debajo de la mesa”, añadió.

La fiscal rechazó su salida del del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, dispuesta por la propia Benavides.

“He sido retirada de la manera más ruin, entre gallos y medianoche, festinando un hecho; porque esto no puede ser normal, esto no puede ser natural”, demandó.

Cabe recordar que ayer la titular del Ministerio Público dijo que “una fiscal incompetente”, en alusión a Barreto, decidió investigarla sin respetar el fuero constitucional que corresponde.