Abogado de Martín Vizcarra dice que sentencia contra el expresidente no tiene "rigurosidad jurídica ni probatoria"

Erwin Siccha recalcó que apelarán la sentencia y aseguró que hubo una venganza por parte de los colaboradores eficaces contra el exmandatario.

Erwin Siccha, abogado del expresidente Martín Vizcarra, cuestionó la sentencia que recibió su cliente por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. En ese sentido, afirmó que hay arbitrariedades en la condena expresada por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional.

"Es una sentencia sin rigurosidad jurídica ni probatoria. Los jueces por mayoría han decidido que se ejecute rápidamente la sentencia y para sustentar esa decisión, ese extremo de la decisión... los jueces han confundido instituciones procesales absolutamente distintas, que no tenían nada que ver y en que solo tenían que ponderar el comportamiento procesal de Martín Vizcarra", expresó para RPP.

Siccha reiteró que apelarán "en el menor tiempo posible" la sentencia contra el expresidente y aseveró que su defendido fue víctima de la venganza de unos colaboradores eficaces en este caso llevado por la Fiscalía.

"Por supuesto que esto es una venganza de los colaboradores eficaces y respecto a lo cual, uno de los magistrados (jueces) han señalado que los colaboradores solamente se han intentado corroborar entre si", indicó.

La sentencia

El exmandatario Martín Vizcarra fue sentenciado este miércoles a 14 años de prisión tras ser hallado culpable del delito de cohecho al acreditarse que recibido S/ 2.3 millones en sobornos cuando se desempeñaba como gobernador regional de Moquegua.

Así lo determinó la jueza Fernanda Ayasta, presidenta del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, quien determinó que Vizcarra Cornejo sí tuvo responsabilidad penal en el caso del delito de cohecho pasivo propio.