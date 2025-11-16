Abogado de Vizcarra rechaza “arbitrarios” señalamientos por presuntos sobornos en casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

La Fiscalía ratificó su pedido de 15 años de prisión para el expresidente Martín Vizcarra. | Fuente: Foto: Andina - RPP / Video: RPP

El abogado de Martín Vizcarra, Erwin Siccha, calificó de “arbitrarios” los señalamientos de la Fiscalía respecto a que no se ha logrado acreditar que el mandatario utilizara fondos propios para su subsistencia durante el periodo en el que presuntamente recibió sobornos por los casos Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua cuando era gobernador regional.

“Es absolutamente arbitrario lo que sostiene el Ministerio Público. […] Primero, porque no está en el requerimiento acusatorio por escrito. Segundo, porque cuando nosotros hemos querido contradecir esas afirmaciones genéricas que nunca fueron parte de la investigación preparatoria, el órgano jurisdiccional muy correctamente […] desde una perspectiva jurídica dijo: ‘eso no es tema del debate’. Acá no estamos nosotros debatiendo si ha existido enriquecimiento ilícito, si ha existido un desbalance patrimonial, porque -además- ello nunca fue materia de la investigación. Un segundo punto es que tampoco fue materia de la discusión pericial que se tuvo en esa etapa”, indicó.

En esa misma línea, el abogado de Vizcarra subrayó que el Ministerio Público nunca le solicitó a su representado sus documentos contables y también negó que este tenga un desbalance patrimonial.

“Nunca solicitaron documentos contables al señor Martín Vizcarra. El señor Martín Vizcarra no tiene desbalance patrimonial, no se ha tenido en cuenta su condición de accionista de la empresa CyM Vizcarra. No se ha tenido en cuenta los ingresos que tenía justamente en su condición de tal respecto a esta empresa. No se ha tenido en cuenta los ingresos de la sociedad conyugal. No ha existido ninguna adquisición de patrimonio o de bienes inmuebles que reflejen un aumento injustificado de su patrimonio. El señor Martín Vizcarra siempre ha tenido sus cuentas claras. Es más, en el periodo que señala el Ministerio Público, no habría existido grandes retiros de dinero. Aproximadamente, retiró más o menos 100 000 soles”, aseveró.

Vizcarra se defenderá presencialmente este jueves

Durante la última audiencia del juicio oral por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, la Fiscalía ratificó su pedido de 15 años de prisión para el expresidente Martín Vizcarra, a quien acusa de haber incurrido en presuntos actos de corrupción cuando ejercía el cargo de gobernador regional de Moquegua.

Tras los alegatos finales de la Fiscalía y la Procuraduría, el tribunal convocó para el próximo jueves, 20 de noviembre, a las 8:30 a.m. la audiencia en la que se escuchará la defensa final del expresidente. En esta fase, el abogado del exmandatario dispondrá de casi dos horas. Posteriormente, Vizcarra tendrá la oportunidad de pronunciarse por un tiempo máximo de 15 minutos.

En diálogo con RPP, su abogado Erwin Siccha confirmó que el expresidente acudirá a la audiencia y hará uso de este derecho.

“El señor Martín Vizcarra siempre ha estado activo en todos sus procesos, incluso frente a los requerimientos de prisión preventiva. Él también ejerció su derecho a la palabra, a oralizar, a exponer lo que él consideraba respecto a lo que pretendía el Ministerio Público. En ese sentido, hemos conversado con él, le han dado 15 minutos. También, hemos avisado ya al órgano jurisdiccional y el órgano jurisdiccional ha fijado una hora con 50 minutos para la defensa y 15 minutos para la autodefensa del señor Martín Vizcarra Cornejo”, concluyó.

Luego de concluir esta fase que corresponde a la actividad probatoria, solo quedará pendiente programar el día y hora para la lectura de la sentencia.