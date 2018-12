Martín Vizcarra comentó sobre la situación en el Ministerio Públcio | Fuente: RPP Noticias

El presidente de la República, Martín Vizcarra, dijo que no ve amenaza en el tuit del congresista Carlos Tubino sobre el fiscal José Domingo Pérez. En entrevista exclusiva con RPP Noticias, afirmó que en el Ministerio Público hay “mucha incertidumbre”.

“En el Ministerio Público, los fiscales que están haciendo el trabajo más duro, más difícil, las investigaciones más grandes deben tener la tranquilidad de que van a continuar. Mantenerlos en esta incertidumbre, definitivamente no ayuda”, dijo.

El presidente señaló que “la incertidumbre no ayuda en una organización” al comentar sobre la ratificación o no de los fiscales del caso Lava Jato y de Los Cuellos Blancos del Puerto. “Hay instancias que no cumplen”, indicó.

“El Ministerio Público tiene un serio problema de liderazgo. El Fiscal de la Nación no tiene el respaldo de su institución ni de la población”, afirmó.

El tuit de Tubino

El fiscal José Domingo Pérez envió una carta al fiscal superior Rafael Vela Barba, coordinador del Equipo Especial del caso Lava Jato, para que solicite ante el Ministerio del Interior medidas de protección contra él su familia a raíz de un mensaje del congresista Carlos Tubino, vocero de Fuerza Popular, que consideró como una amenaza.

Para el fiscal, la frase "no lo quisiera, pero los sufrimientos que origina regresan", escrita por el vocero de Fuerza Popular en su cuenta de Twitter, "se desprende una advertencia, amedrentamiento o amenaza a la integridad de mi familia y mía".

El presidente Martín Vizcarra comentó al respecto y dijo que la seguridad del fiscal José Pérez Gómez “está garantizada”. Sin embargo, consideró que no ve una amenaza en el tuit de Tubino.

“No veo amenaza específica, yo veo un tuit de mal gusto. Más aún en momento previo a la Navidad donde normalmente los mensajes son de unión, tener un tuit que diga ‘el mal que tú das, te va a regresar’. Es un tuit de mal gusto, no lo veo como una amenaza en sí”, afirmó.