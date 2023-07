Defensa de Mauricio Fernandini señala que Fiscalía aún no presenta pedido de prisión preventiva

Judiciales Fiscalía aún no presenta pedido de prisión preventiva contra Mauricio Fernandini, afirma su abogado

El lunes 17 de julio vence el plazo de diez días de detención preliminar contra el investigado periodista Mauricio Fernandini. Al respecto, su abogado, Gino Dagnino, afirmó que el Ministerio Público aún no ha presentado el pedido prisión preventiva, en el marco de las investigaciones contra su patrocinado por los presuntos actos de corrupción en el Fondo Mivivienda durante el Gobierno de Pedro Castillo.

En el programa La Rotativa del Aire-edición domingo, el letrado afirmó que el plazo de detención preliminar expirará a las 11:30 a.m., horario en que el conductor televisivo abandonaría la sede de la Prefectura de Lima, donde se encuentra detenido junto con Sada Goray, ex gerenta general de la empresa inmobiliaria Marka Group, desde el viernes 7 de julio.

“Hasta el momento no ha llegado ni una notificación [sobre una prisión preventiva]”, comentó.

Dagnino afirmó que, pese a que está por expirar la medida coercitiva, el Ministerio Público no ha entregado a la defensa legal las pruebas que fundamentaron la detención temporal de Fernandini Arbulú, quien a fines de mayo se acogió a la figura de la confesión sincera.

“Pese a que lo he requerido, a la fecha no se me ha notificado la solicitud de la Fiscalía con los elementos de convicción. […] Existen errores, porque ha sido una evaluación muy ligera del Juzgado o lo han inducido al error. No podemos decirlo hasta que nos notifiquen…”, cuestionó.

En otro momento, se refirió a la detención de Fernandini en las inmediaciones de la embajada de Estados Unidos. Al respecto, negó que su patrocinado trate de fugar del país.

Explicó que el periodista solo tramitaba su nueva visa norteamericana y que la fecha de la citación en la embajada coincidió con las acciones del Ministerio Público.

“Esta cita viene desde mucho tiempo atrás. Es una penosa coincidencia que se haya generado este año el proceso y que él haya tenido que presentarse a la embajada el 7 de julio”, apuntó.

Mauricio Fernandini está arrepentido, afirma su abogado

Asimismo, el defensor legal reiteró que, durante el proceso judicial, Mauricio Fernandini reconoció ante la Fiscalía que cometió un delito y, además, expresó su arrepentimiento y su compromiso de colaborar con las investigaciones del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder.

Comentó que inicialmente plantearon al Ministerio Público que el periodista sea colaborador eficaz; sin embargo, los fiscales determinaron que la participación y el conocimiento de Fernandini sobre el caso era “mínimo”; por lo que solo se aceptó que se acoja a la confesión sincera.

“Mauricio Fernandini no tiene ni tuvo un trato con [Pedro] Castillo, ¿por qué tratan de ponerlo como el pez gordo?”, cuestionó al abogado al descartar que su cliente tenga información clave del caso.