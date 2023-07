En caso Fondo MiVivienda se encuentran intereses de dos organizaciones criminales, señala exprocurador

Judiciales "Nos encontramos frente a un fenómeno de gran corrupción con intereses económicos y políticos", advirtió

El exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado explicó que en el caso Fondo MiVivienda se encuentran dos tipos de intereses: el primero, respecto del comercio privado y encabezado por la empresaria Sada Goray; y el segundo, respecto de la propia corrupción dentro del sector público, encabezado por el gobierno del expresidente Pedro Castillo.

"Nos encontramos frente a un fenómeno de gran corrupción; es decir, un fenómeno que se caracteriza porque intereses económicos y políticos dentro del Gobierno buscaron transformar y capturar el Estado por medios oscuros, secretos, a partir de la posibilidad de convertir las funciones públicas en transacciones comerciales. Estamos frente a una investigación que busca determinar cómo se combinan estos intereses económicos, públicos y cómo se transforma en diferentes intervenciones: gubernamental, económica e inclusive delincuencia ordinaria", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Más allá de si fueron cuatro o cinco millones de soles, aquí lo que se advierte es la captura de la función pública a partir de la obtención de un beneficio extra posicional; es decir, estrictamente transaccional (...). Creo que se encuentran dos intereses expresados en la acción de dos organizaciones criminales: la que lideraría esta empresaria y la que lideraría el propio señor Castillo".

Fiscalía pediría 36 meses de prisión preventiva

En otro momento, Maldonado precisó que los representantes del Ministerio Público apelarán al peligro procesal para solicitar 36 meses de prisión preventiva.

"Ese es el decurso procesal y la estrategia que va a seguir el Ministerio Público. Desde el enfoque de la estrategia del Ministerio Público me parecería equivocado hacer lo contrario. Lo que sigue a continuación es una solicitud sobre una posible prisión preventiva", aseveró.

"Lo primero que debemos advertir es que hay un cambio en el curso de los actos procesales, en particular con esta medida de la detención preliminar (...). Se observa un replanteo de la investigación. Lo que busca el Ministerio Público es cautelar que medios de prueba no sean destruidos, que testigos no sean neutralizados, hallar documentos antes no buscados", finalizó.