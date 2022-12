Medicina Legal: Pedro Castillo se negó a pasar examen toxicológico ante químicos forenses "plenamente identificados"

Según el Dr. Francisco Brizuela, el expresidente se negó a que se le realice la toma de muestras y se negó a firmar el acta | Fuente: Composición RPP

El día de ayer, sábado, el congresista Guillermo Bermejo difundió, vía Twitter, una carta atribuida al expresidente Pedro Castillo en la que denunciaba que "médicos camuflados" y una "fiscal sin rostro" lo "obligaron" a sacarse "una muestra" sin su consentimiento, tanto el último viernes como al día siguiente, en la sede de la Diroes.



Al respecto, el Dr. Francisco Brizuela, presidente del Instituto Peruano de Medicina Legal, en diálogo con Ampliación de Noticias, señaló que no era cierta la versión difundida en dicha carta.

"El expresidente se negó a la toma de muestras"

Brizuela precisó que un equipo de tres químicos forenses, "plenamente identificados", acompañados de una fiscal de turno, llegaron con el exmandatario para tomar una muestra de sangre y de orina. Esto debido a una solicitud del Ministerio Público para que se practique "un dosaje químico toxicológico" a Pedro Castillo, dadas las versiones de que "se le habría dado alguna droga" cuando leyó su último mensaje a la nación.

"No es cierto que sean médicos encubiertos. Los que han ido, a solicitud de la Fiscalía Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales (son) tres químicos forenses, no médicos legistas ya que los que hacen la prueba son químicos forenses: el Dr. Javier Churango Valdez, jefe de la Unidad de Toxicología; el químico forense Henry Montellanos Cabrera y Gabriel Ernesto Ramos Borja", explicó.



Según Brizuela, dicho equipo se identificó desde su ingreso a Barbadillo, se presentaron ante el expresidente y le informaron del procedimiento. Sin embargo, según el médico forense, Pedro Castillo se negó a que se le tomen las muestras.

"El señor Castillo se niega rotundamente al examen (...), pero se han cumplido todos los protocolos. Incluso, en estos casos, se pide el consentimiento informado porque tomar una muestra de sangre es un método invasivo, a lo cual el señor Castillo se ha negado", remarcó.

Acto seguido de su negativa, siempre según Brizuela, se levantó un acta que el expresidente se negó a firmar.

"Cuando se niega, no hay inconveniente, se levanta un acta. En este caso, la fiscal presente ha levantado el acta, firman los peritos y debe firmar el detenido. En el caso de Castillo, también se negó a firmar el acta, según consta en el documento oficial", indicó.

Asimismo, Brizuela precisó que el exjefe de Estado alegó que no tenía conocimiento de la prueba y por ello se negó a que se le realice la toma de muestras.



"A los químicos que asistieron acompañados de la fiscal, según he visto el reporte, el señor Castillo simplemente se negó argumentando que él no tenía conocimiento y que no autorizaba que se le tome alguna muestra de sangre ni de orina", indicó.

Pedro Castillo se negó también a pasar pericias psicológicas

Según el presidente del Instituto Peruano de Medicina Legal, la referida negativa al equipo de químicos forenses por parte del exmandatario no habria sido la primera frente a procedimientos médicos solicitados por la Fiscalía. Lo mismo habría sucedido con un equipo de psicólogos y una psiquiatra.

"Ayer (..,) a las 9am., se hicieron presentes dos psicólogos y una psiquiatra forenses, a solicitud del Ministerio Público, para realizarle al Sr. Castillo una pericia psicológica y otra psiquiátrica, a las cuales, nuevamente, se ha negado, tanto a que se realice la prueba como a firmar el acta que levantó el fiscal", indicó.

Dichos profesionales, según Brizuela, también estaban "plenamente identificados acompañados de un representante del Ministerio Público". Además, negativas como éstas se habrían dado desde la detención del expresidente en la Prefectura de Lima.



"El primer día que estuvo detenido en la Prefectura, a la cual yo asistí, se le hizo el examen que se le hace a todo detenido: ver su integridad física y su estado de salud. El expresidente también se negó a ser examinado por tres médicos legistas, solamente permitió que se le tome la presión, que se le vea la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardiaca, en las cuales se pudo verificar que gozaba de buena salud", sostuvo.



Finalmente, Brizuela reiteró que estos procedimientos siempre se hacen a pedido del Ministerio Público y respetando la integridad y los derechos del detenido.

"Los médicos legistas y los profesionales que laboramos en medicina legal no actuamos de oficio, actuamos a solicitud. Y esta prueba es bastante común que se realice a detenidos cuando los operadores lo consideran conveniente (...) Nosotros no podemos forzar de ninguna manera a la persona a que se tome la muestra", remarcó.