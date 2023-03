Migraciones: Fiscalía realizó diligencia por segundo día consecutivo debido al caso ‘El Español’

Migraciones afirmó que están dispuestos a ayudar en las investigaciones | Fuente: Andina

Personal del Ministerio Público realizó diligencias durante seis horas en la sede de la Superintendencia Nacional de Migraciones. El fiscal a cargo, Luis Martínez Morales, abordó su vehículo y se retiró sin brindar declaraciones a la prensa.



RPP Noticias pudo conocer que la Fiscalía ha requerido a la entidad toda la información referida a la aprobación del carné de permiso temporal de permanencia para Jorge Hernández Fernández, conocido como 'El Español' en el 2022. El ingreso de este personaje al Perú data de diciembre del 2016.

'El Español' tenía antecedentes penales en España por diferentes delitos entre 2009 y 2014 por parte de Interpol. También se investiga sus vínculos con la familia del expresidente Pedro Castillo además de establecer relaciones con la Policía Nacional para cambiar a generales y coroneles.

La hipótesis de la Fiscalía señala que 'El Español' recibió ayuda de Migraciones para mantenerse en el país por el respaldo que le daba el expresidente Pedro Castillo.

Durante la diligencia, la actual gestión de Migraciones ratificó su total disposición de colaboración con las indagaciones que realiza el Ministerio Público. — Migraciones Perú (@MigracionesPe) March 28, 2023

No recuerda reunión

Jorge Fernández Campos, exsuperintendente de Migraciones, manifestó en entrevista a RPP que no recuerda haberse reunido con "El Español" y que su gestión tenía la política de "puertas abiertas" para atender a todos los ciudadanos.

"No recuerdo (si me reuní con él), yo atendía a todas las personas. Hemos tenido una política de puertas abiertas y el periodismo siempre ha sido una buena fuente para saber con quién nos reuníamos. En ese momento, esa persona no estaba identificada como un posible agente de Pedro Castillo", sostuvo.

En ese sentido, aseguró que no recibió ninguna indicación por parte del entonces presidente Pedro Castillo respecto a Jorge Hernández.

"Incluso, todos los ministros que han trabajado en la época en que era superintendente saben bien que no he aceptado ningún tipo de presión. Incluso con alguno de ellos he terminado peleado. Cuando un funcionario (…) pedía algún favor, a todos los he mandado bien lejos", afirmó.

Respecto al documento en favor de 'El Español' que habría sido emitido el día de esa primera reunión, Fernández Campos aseguró que su despacho no se encargaba de ese tipo de trámites.

"Lo que él está afirmando es que el día de la visita se le dio el trámite (…) Esa visita no está acreditada que haya sido al despacho del superintendente (...) El despacho del superintendente no se hace cargo de los trámites (…) Lo que aquí es muy claro es que había un trámite (...) en mayo y que continuó hasta agosto y posterior", explicó.