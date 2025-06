Ministerio Público oficializó la reincorporación de Tomás Gálvez como fiscal supremo titular

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Ministerio Público hizo oficial la reincorporación de Tomás Gálvez Villegas como fiscal supremo titular luego de que su título fuese rehabilitado por la Junta Nacional de Justicia el pasado 16 de junio del presente año.

Mediante la Resolución N° 1874-2025-MP-FN, que lleva la firma de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, se resuelve "reincorporar al abogado Tomás Aladino Gálvez Villegas como fiscal supremo titular del Ministerio Público, en virtud a la rehabilitación de su título dispuesta por la Junta Nacional de Justicia a través de la Resolución No 232-2025 JNJ, de fecha 16 de junio de 2025, efectuada en cumplimiento de lo dispuesto por el Décimo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima con la Resolución No 23 de fecha 30 de mayo de 2025, signado en el expediente No 04187-2021-0-1801-JR-DC-10".

Tomás Gálvez volvió a ser fiscal supremo titular en cumplimiento de lo ordenado por el Décimo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima tras haber presentado un proceso constitucional de amparo.

La misma resolución señala que Gálvez asumirá el cargo en la Fiscalía Suprema de Familia en reemplazo del fiscal supremo y exfiscal de la Nación Juan Carlos Villena, quien pasará a la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

El título de fiscal supremo titular fue rehabilitado por la Junta Nacional de Justicia el pasado 16 de junio del presente año. | Fuente: RPP

Tomás Gálvez señaló que Patricia Benavides no debe ser titular del Ministerio Público: "Se le incorpora como fiscal suprema y punto"

Dos días atrás, Tomás Gálvez enfatizó en que el retorno de Patricia Benavides como titular del Ministerio Público no sería viable a pesar de la decisión tomada la Junta Nacional de Justicia.

"Al reponerla como fiscal de la Nación no era posible, por eso dije es inejecutable, porque se tiene una fiscal de la Nación elegida legítimamente. Entonces viene una fiscal de la Nación, perfecto, pero como hay una sola vacante y esa está ocupada entonces no hay cupo. (A Patricia Benavides) se le incorpora como fiscal suprema y punto", sostuvo en el programa Las Cosas Como Son de RPP.