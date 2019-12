Wilfredo Pedraza es uno de los abogados de Nadine Heredia. | Fuente: RPP Noticias

Wilfredo Pedraza, abogado de Nadine Heredia, consideró que los argumentos que la fiscal Geovana Mori presentó para sustentar su pedido de 18 meses de impedimento de salida en su contra "no tienen ningún sustento". En entrevista con RPP, el exministro reconoció que podrían haberse allanado al pedido, pero que no lo hicieron "por un tema de derecho".

El abogado recordó que el impedimento de salida del país se impone por un peligro procesal y un peligro de fuga; sin embargo, destacó que Nadine Heredia "no ha salido desde el 2016 ni tiene vocación para hacerlo". Asimismo, cuestionó que anteriormente se pidió 9 meses de impedimento de salida, el cual ha sido duplicado "sin ningún nuevo argumento".

"Esos testimonios tienen que actuarse cuando correspondan y no se necesita que Nadine tenga esa limitación para su actuación. Nadine no sale desde diciembre del 2016, no tiene impedimento en ningún otro proceso, ha mostrado una conducta procesal correcta. Por tanto, ¿cuál es la razón? La verdad es que ninguna", señaló.

"¿Se necesita esta limitación para que Nadine concurra a una diligencia programada por la fiscal Mori? La verdad es que esa diligencia no existe. En consecuencia, nos parece desproporcionado, porque, además, esta medida la pide para 27 personas y ninguna de ellas me parece que tiene fundamento", cuestionó.

Pedraza también cuestionó que la fiscal Mori sustente su pedido, entre otros elementos, en el testimonio de María Elena Llanos "que nunca tuvo vinculación". De igual modo, reconoció que la declaración de Jorge Barata "puede ser relevante en el marco de una investigación", pero que no acredita que exista un riesgo de fuga o peligro procesal.

En cuanto a las pruebas en su contra, el abogado señaló que ningún testimonio apunta a favorecimientos en el caso Gasoducto del Sur. En ese sentido, dijo que "ni Barata, ni Odebrecht, ni el colaborador, ni ningún testigo señalan que Nadine o cualquier otra persona habría direccionado el proyecto o generado acciones para beneficiar a Odebrecht".

"Sí dice Barata que llevaba los problemas a Palacio, pero no tiene certeza de si esos se resolvieron o no, pero jamás Barata dice que Nadine o el presidente Humala habrían direccionado el proyecto Odebrecht en su favor. No lo dice nunca. Se dice en prensa, pero esa palabra de apoyo en favor del proyecto no existe", reiteró.