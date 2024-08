Abogado de Nicanor Boluarte reitera que no hay sustento para dictar prisión preventiva para el hermano de la presidenta

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Judiciales Abogado de Nicanor Boluarte reitera que no hay sustento para dictar prisión preventiva para hermano de la presidenta

El miércoles, 21 de agosto, será un día clave para Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte. Y es que ese día el juez Richard Concepción Carhuancho revisará el pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva contra el pariente de la jefa de Estado, por el caso denominado ‘Los Waykis en la Sombra’.

Según la hipótesis del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), el hermano de Dina Boluarte lideró la organización criminal ‘Los Waykis en la Sombra’, dedicada a la designación de prefectos y subprefectos a nivel nacional, para lograr la inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) del partido ‘Ciudadanos por el Perú’, vinculado a Nicanor Boluarte.

La audiencia comenzará a las 11:00 a.m. y proseguirá el jueves 22 y viernes 23. Esto después de que el magistrado Concepción Carhuancho reprogramara las diligencias a petición de los abogados de los procesados en este caso.

A un día de la audiencia, el abogado Luis Vivanco Gotelli, quien asume la defensa legal de Nicanor Boluarte, insistió en que no hay pruebas contundentes que demuestren que su patrocinado pretenda fugarse del país o entorpezca las investigaciones fiscales.

El letrado reiteró señaló que el hermano de Dina Boluarte tiene “casa, familia, trabajo y arraigo económico”, por lo que consideró que no hay elementos suficientes para dictar prisión preventiva por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y otros en agravio del Estado.

Vivanco Gotelli también se refirió a las declaraciones del colaborador eficaz Víctor Hugo Torres Merino, amigo de los hermanos Boluarte Zegarra, que dijo cómo se habrían realizado contrataciones dentro del Instituto Peruano del Deporte (IPD) a favor de gente allegada a la jefa de Estado.

“Estamos frente a indicios que no se van a poder corroborar, sumada a la declaración de un colaborador eficaz que, por más reveladora que sea, no constituye un elemento verificable”, dijo al respecto.

Complementó que entre los hermanos Boluarte y Torres Merino hubo una “cercanía de amistad antigua”, pero que le llamaba la atención que “en el pasado declarara una versión contraria a lo que está diciendo ahora”.

“Parto de la base que estamos frente a dichos que no han sido corroborados y en la medida que no hay corroboración no pueden ser utilizados como insumo para privar de su libertad a una persona […]. No hay indicios más allá del dicho del señor torres que lo vincule con la contratación de alguien”, precisó.