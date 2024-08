Abogado de Nicanor Boluarte dice que "no hay como acreditar" imputación fiscal en caso 'Los waykis en la sombra'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Luis Vivanco, abogado de Nicanor Boluarte, señaló que “era una decisión esperable” que el juez Richard Concepción Carhuancho aplazara hasta el 21 de agosto la audiencia sobre la petición de prisión preventiva por 36 meses contra el hermano de la presidenta Dina Boluarte por el denominado caso Los waykis en la sombra.

Esta solicitud, explicó, fue aceptada por el magistrado debido a los 30, 900 folios que contiene dicha investigación y cuya información deben procesar para preparar la defensa de su patrocinado.

En una entrevista en el programa Las cosas como son de RPP, el abogado expresó que “es absolutamente fuera de lo común que un requerimiento tenga tantos folios”.

“Yo pienso que el llenar de papel el expediente es una forma de tratar de vender un caso que no existe. Es simular que existe un gran número de pruebas para un caso que en realidad no lo tiene”, manifestó.

Nicanor Boluarte "no tenía la capacidad de nombrar a nadie"

Como se sabe, Nicanor Boluarte, junto a Mateo Castañeda (exabogado de la presidenta de la República) y otros más, son investigados por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y otros en agravio del Estado.

Según la tesis fiscal, el hermano de la mandataria sería el líder de esta supuesta red dedicada a la designación de prefectos y subprefectos a nivel nacional para lograr la creación y la inscripción del partido Ciudadanos por el Perú, vinculado a Nicanor Boluarte, ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Al respecto, Vivanco sostuvo que no existe “una relación real entre mi patrocinado y alguna autoridad competente que haya nombrado a algún prefecto o subprefecto”.

“Eso no existe en el expediente, no hay como acreditar esa imputación de la Fiscalía. El señor [Boluarte] no ha participado porque no tenía la capacidad de nombrar a nadie porque no era funcionario y tampoco ha influido en algún funcionario que tuviera la capacidad de elección”, aseguró.