PJ evalúa este viernes el recurso de Delia Espinoza para anular resolución de la JNJ que reponía a Patricia Benavides

La audiencia virtual comenzará a partir de las 10:00 a.m. y estará presidida por el juez constitucional Juan Torres.

El Poder Judicial evaluará este viernes, 26 de septiembre, la demanda de amparo que presentó la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para que se anule la resolución administrativa que emitió la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el último 12 de junio, en la que ordenó la reposición de Patricia Benavides como titular del Ministerio Público y su reincorporación como fiscal suprema titular.

En una audiencia virtual, que se realizará a las 10:00 a.m., el juez constitucional de Lima, Juan Torres, analizará el recurso presentado por Espinoza Valenzuela, quien solicita que se declare "la nulidad e inejecutabilidad de la referida resolución" y, además, se ordene a la JNJ emitir una nueva resolución que sea conforme a la Constitución y; por tanto, no implique una vulneración a sus derechos constitucionales que tiene como ciudadana en el cargo de fiscal de la Nación.

Espinoza también solicita el cese de la vulneración de los derechos constitucionales al ejercicio pleno de la función pública, a la independencia funcional, al debido proceso y otros como titular del MP.

Audiencia

El magistrado Torres evaluará este viernes los recursos de excepción de falta de legitimidad para obrar activa y excepción de falta de agotamiento de la vía previa, así como un pedido de sustracción de la materia que presentó la Procuraduría Pública de la Junta Nacional de Justicia en este caso.

El juez también analizará la solicitud de sustracción de la materia que presentó, por su parte, Patricia Benavides, en su condición de “litis consorte facultativa” dentro del trámite de este proceso de amparo.

El citado magistrado otorgó está condición a Benavides Vargas mediante una resolución emitida el último 18 de julio, al determinar que dicha magistrada tiene interés jurídicamente relevante en el resultado de este proceso.

Cabe recordar que el último viernes 19 de setiembre, la Junta Nacional de Justicia aprobó suspender a Delia Espinoza en su función de fiscal suprema titular y como fiscal de la Nación por un plazo de seis meses.

La suspensión forma parte de un procedimiento disciplinario ordinario que se le inició por presuntamente haber cometido faltas graves y faltas muy graves, así como infringir la ley de carrera fiscal al no ejecutar la resolución administrativa que emitió la JNJ, el ultimo 12 de junio, en la que disponía la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación y su reincorporación como fiscal suprema titular.