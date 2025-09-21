Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fuerza Popular responde a demanda de Fiscal de la Nación y niega vínculos con grupos violentos
EP 1870 • 16:26
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

PCM no debió manifestarse sobre pedido de ilegalidad de Fiscalía contra Fuerza Popular, señala experto en temas electorales

PCM sí habría infringido neutralidad en pronunciamiento sobre Fuerza Popular, dice José Manuel Villalobos
"Seguramente, él va a decir que, en efecto, su comunicado tampoco es que sea muy contundente, muy directo; pero se entiende que ha querido oponerse a la denuncia de la Fiscalía de la Nación", dijo | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El abogado y experto en temas electorales, José Manuel Villalobos, consideró que sí existió una infracción al principio de neutralidad en el pronunciamiento de la oficina de Eduardo Arana en contra del pedido de la Fiscalía para que se declare ilegal al partido fujimorista.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Gobierno
00:00 · 07:57

José Manuel Villalobos, experto en derecho electoral, consideró que la Presidencia del Consejo de Ministros no debió emitir un pronunciamiento respecto a la solicitud de la Fiscalía para declarar ilegal al partido Fuerza Popular

En diálogo con RPP, el abogado remarcó que ningún servidor público debe realizar acciones que favorezcan o perjudiquen a una agrupación política.

"El Gobierno no debió manifestarse. No tiene, nadie le dio vela en el entierro, manifestarse en una especie de defensa a un partido político, y eso, el fiscalizador del Jurado Electoral Especial (JEE) lo ha considerado como una infracción a la neutralidad, y ha emitido su informe, que lo está poniendo a disposición del JEE", sostuvo.

En ese sentido, Villalobos sostuvo que sí existió una infracción al principio de neutralidad por parte del premier Eduardo Arana, con lo cual -en una segunda instancia- se le podría imponer una sanción que iría de las 30 a las 100 UIT. 

"Seguramente, él va a decir que, en efecto, su comunicado tampoco es que sea muy contundente, muy directo; pero se entiende que ha querido oponerse a la denuncia de la Fiscalía de la Nación", mencionó.

Gobierno debe abstenerse de emitir pronunciamientos a favor de partidos

El especialista consideró que la intervención del Ejecutivo durante la campaña electoral debe limitarse a suministrar de los recursos necesarios a entes como la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), así como garantizar la seguridad en su realización a través de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

En cuanto a la denuncia interpuesta en marzo de 2025, de la que se sostiene el pedido del Ministerio Público, consideró que se debe evaluar en qué contexto se habrían dado las presuntas conductas antidemocráticas del partido fujimorista. Sin embargo, apuntó que este proceso no impediría que la organización participe de las elecciones.

"El caso de Fuerza Popular debería demorar lo mismo que demoró el caso de A.N.T.A.U.R.O., que son más de seis meses. Por lo tanto, una resolución en ese caso no impediría que el partido participe de las elecciones, porque ahora en diciembre van a estar inscritas sus candidaturas y no van a poder, en el hipotético caso de que declaren su ilegalidad, no tendría efectos hacia atrás. Es decir, sería hacia adelante y sus listas seguirían compitiendo", refirió.

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP217 | INFORMES | Los jóvenes peruanos y el rol clave que cumplirán en las elecciones generales 2026

Son más de dos millones y medio de jóvenes peruanos los que votarán por primera vez en las elecciones generales 2026. Deberán enfrentar el desafío de emitir un voto informado en una elección sin precedentes. Conozcamos qué opinan sobre próximo proceso electoral, en el siguiente informe de Maricarmen Chinchay de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Ministerio Público Presidencia del Consejo de Ministros Eduardo Arana Fuerza Popular

Más sobre Gobierno

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA