Alan García respondió desde su casa sobre su situación legal. | Fuente: RPP Noticias

El expresidente Alan García señaló que en los documentos publicados por el portal IDL Reporteros -que revelan presuntos actos de corrupción y lavado de activos- no se le menciona ni se le vincula con dinero de Odebrecht. No obstante, el líder aprista dijo que esperará que en los próximos días Jorge Barata, exdirectivo de Odebrecht en el Perú, "termine con esta telenovela".

"Ningún documento me menciona. Puedo decirles que yo para robar no nací. Sé que muchos peruanos lo creen porque así se ha repetido y es la manera de criminalizar a un político que les ganó dos veces a sus adversarios. El dinero le interesa a otra gente, a Alan García no", dijo en declaraciones a RPP Noticias.

García Pérez también rechazó que se le acuse de -presuntamente- recibir dinero de la empresa Odebrecht por intermedio de personas muy cercanas a él, como su exsecretario presidencial Luis Nava. Al respecto, el exmandatario señaló que esperará que los acusados "respondan enérgicamente"; mientras tanto, dijo que esperará con "serenidad y tranquilidad".



"Lo que yo no puedo aceptar y rechazo tajantemente, con el derecho de haber sido dos veces presidente, es que se hagan especulaciones absolutamente gratuitas. Soy el hombre más investigado del Perú en los últimos 30 años y lo que tengo es absolutamente producto de mi trabajo y así se ha demostrado", dijo.

"Esperemos que sea ratificado por Barata, que es finalmente quien sabe todo, pero de ninguna manera yo tendría conocimiento de ningún acto ilícito y estoy convencido de que esas personas demostrarán o rechazarán lo que deban comprobar. Yo (estoy) a disposición pero tengo que esperar que las personas mencionadas respondan y que el gran sabedor de todo, que es el señor Barata, dé las declaraciones de todos los temas", agregó.